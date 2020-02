Henry Rollins rejoint le casting de la voix de Netflix Anime Series ‘Masters Of The Universe: Revelation’

Icône de punk rock Henry Rollins a rejoint le casting de voix de Netflixprochain redémarrage du dessin animé “He-Man et les maîtres de l’univers”.

Créé par Kevin Smith et produit pour Netflix par Télévision Mattel et Powerhouse Animation Studio, “Maîtres de l’Univers: Révélation” est basé sur le “Maîtres de l’univers” franchise qui a donné au monde He-Man, Skeletor et d’autres personnages emblématiques.

Rollins est réglé sur la voix de Tri-Klops, un chasseur de primes et un inventeur qui peut voir dans toutes les directions à l’aide de sa visière rotative.

Le reste de la liste d’étoiles des acteurs exprimant les personnages de la série comprend Mark Hamill (“Star Wars: The Last Jedi”) en tant que Skeletor, Lena Headey (“Game Of Thrones”) en tant que Evil-Lyn, Sarah Michelle Gellar (“Buffy contre les vampires”) en tant que Teela, Alicia Silverstone comme Reine Marlena, et Justin Long comme Roboto.

“Un retour radical à Eternia, ‘Révélation’ est une suite directe à l’ère classique de «Maîtres de l’univers»“, lit le synopsis de l’émission.” He-Man, Orko, Cringer et Homme d’armes, l’histoire oppose nos guerriers héroïques et gardiens de Castle Grayskull à Skeletor, Evil-Lyn, Homme bête et les viles légions de la montagne des serpents! Après une féroce bataille finale qui déchire à jamais Eternia, c’est à Teela pour résoudre le mystère de l’épée de pouvoir manquante dans une course contre la montre pour empêcher la fin de l’Univers! Son voyage découvrira enfin les secrets de Grayskull. C’est l’épopée He-Man et le «Maîtres de l’univers» les fans de la saga ont attendu 35 ans pour voir! “

Susan Corbin est réglé pour produire tout Forgeron est producteur exécutif aux côtés Adam Bonnett (“Descendance”), Christopher Keenan (“Batman Beyond”) et Rob David (“He-Man et les maîtres de l’univers”), avec Animation de centrale électrique (“Castlevania”) animant la série.

L’émission n’a pas encore de date de sortie.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).