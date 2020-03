Her Chariot Awaits Feat. Adrenaline Mob Guitarist And Ex Sirenia Singer: Listen to ‘Constant Craving’ Song

SON CHARIOT ATTEND est un groupe de hard rock / metal nouvellement formé avec le chanteur espagnol très apprécié Ailyn (ex-SIRENIA) et le génial guitariste et producteur américain Mike Orlando (ADRENALINE MOB). Le premier album éponyme du groupe sortira le 10 avril via Frontiers Music Srl. Aujourd’hui, le groupe a sorti le deuxième single, “Besoin permanent”. Découvrez-le ci-dessous.

Cette nouvelle alliance musicale passionnante est née de la vision de Frontières, qui ont mis en contact les deux artistes, chacun désireux de créer un nouveau projet passionnant. La paire s’est extrêmement bien gérée, créant un album qui propose des chansons qui exciteront tous les amateurs de musique lourde technique, agressive, moderne et extrêmement entraînante. Faire fondre l’approche bien définie des métaux ADRENALINE MOB avec plus de crochets mélodiques, SON CHARIOT ATTEND présente les incroyables talents vocaux de Ailyn. Ici, elle se déplace dans une direction plus lourde et plus directe par rapport à son groupe précédent.

“Après une interruption de deux ans de la scène, je suis heureux d’annoncer ma nouvelle collaboration avec Mike Orlando sur SON CHARIOT ATTEND“, s’enthousiasme Ailyn. “Je suis très honoré et reconnaissant d’en faire partie. J’ai hâte que tout le monde apprenne cette nouvelle aventure, qui m’a permis d’expérimenter et d’explorer une nouvelle facette de mon chant, en travaillant avec un grand musicien. SON CHARIOT ATTEND est une nouvelle étape dans ma carrière musicale et j’ai hâte de partager le début de ce voyage avec vous tous. “

Orlando ajoute que “ce fut un plaisir d’écrire et de jouer un album avec un chanteur comme Ailyn avec une musique plus orientée vers le côté commercial du rock. Ailyn a une belle voix et était super de travailler avec et hors du studio, comme cela a été Jeff Thal à la batterie! Je suis très content de la façon dont l’album [came] en dehors. C’est une grande collection de morceaux de rock commercial percutants mais mélodiques, que j’espère que vous apprécierez tous. “

Liste des pistes:

01. Misère



02. Dead & Gone



03. Hurlement raté



04. Coeur volé



05. Besoin permanent



06. Dis non



07. Ligne de feu



08. Tourner la page



09. Emmène moi plus haut



dix. Rappelez-vous juste



11. Pardonnez-moi cher

S’aligner:

Mike Orlando – guitares, basse, voix supplémentaires



Ailyn – voix principale



Jeff Thal – tambours



Brian Gearty – basse



