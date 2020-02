«Herbert Von Karajan – Les enregistrements complets de Decca» maintenant disponibles

Herbert Von Karajan – The Complete Decca Recordings, un coffret de 33 CD en édition limitée, présente pour la première fois les enregistrements complets du légendaire chef d’orchestre dans une édition concise. Ces enregistrements reflètent le mieux l’expérience d’Herbert von Karajan en direct à l’opéra et en concert. Dix des meilleurs enregistrements d’opéra de tous les temps, y compris les enregistrements Decca-RCA de Tosca et Carmen, sont présentés. Des enregistrements historiques de Sprach Zarathustra de Richard Strauss, Les Planètes de Holst, les suites de ballet Tchaikovsky, ainsi qu’un disque des temps forts d’Adis Giselle sont également inclus. Herbert Von Karajan – The Complete Decca Recordings présente ces enregistrements récemment remasterisés dans leurs pochettes originales et comprend un nouvel essai approfondi du biographe de Karajan Richard Osborne.

Herbert von Karajan (5 avril 1908 – 16 juillet 1989) est l’un des plus grands chefs d’orchestre de tous les temps. Aucun chef d’orchestre dans l’histoire du gramophone n’a vendu plus de disques ou couvert, avec distinction, un plus large éventail de répertoires que Karajan. Il est l’artiste classique le plus vendu de l’histoire de la musique enregistrée et a vendu plus de 200 millions de disques. La discographie légendaire de Karajan contient certaines des interprétations les plus appréciées du répertoire disponible.

Comprend les enregistrements de l’Opéra de Vienne de Karajan

Herbert Von Karajan – The Complete Decca Recordings présente à la fois les enregistrements qu’il a réalisés pendant son mandat de directeur de l’Opéra de Vienne (1957-1964), qui reflètent le mieux son expérience à l’opéra et dans la coda qui a suivi dans les années 1970. .

Avant d’enregistrer pour le label Herbert von Karajan était depuis longtemps un admirateur de l’ingénierie de Decca avec les avancées sonores qu’ils avaient faites dans l’enregistrement stéréo. L’introduction par Decca du disque de longue durée en 1950 avait inauguré ce que Karajan lui-même appelait «la seconde, la grande période du gramophone».

Comprend dix des meilleurs enregistrements d’opéra de tous les temps

Ce serait exagéré de dire qu’il fallait entendre Karajan en direct à l’opéra pour bien comprendre son génie; c’était pourtant au théâtre qu’il était le plus chez lui. C’est là que l’héritage Decca prend tout son sens. Herbert von Karajan a fait de nombreux grands enregistrements d’opéra, mais ce sont ceux qu’il a faits à Vienne pendant son mandat de directeur de l’Opéra d’État – Aida (1959), Die Fledermaus (1960), Otello (1961), Tosca (1962), Carmen ( 1963) – qui transmettent le mieux son expérience en direct à l’opéra. Herbert Von Karajan – The Complete Decca Recordings comprend dix des meilleurs enregistrements d’opéra de tous les temps avec Leontyne Price, Luciano Pavarotti, Mario del Monaco, Renata Tebaldi, Giuseppe di Stefano et Carlo Bergonzi.

Luciano Pavarotti a inspiré les enregistrements de La Bohème de Puccini (1972) et de Madama Butterfly (1974). Le chanteur était autant vénéré par Karajan que Karajan le vénérait et notait: «Karajan était la personne la plus créative, inventant la musique en ce moment, faisant jouer l’orchestre très, très précisément mais avec soul.»

Herbert Von Karajan – The Complete Decca Recordings, un coffret de 33 CD en édition limitée comprenant dix opéras complets et des enregistrements emblématiques, transmet le mieux l’expérience de Karajan en direct à l’opéra et en concert. “C’est là que l’héritage Decca prend tout son sens … musicalement et en termes de raffinement sonore et de splendeur”, note Richard Osborne dans ses notes de doublure détaillées.

Herbert Von Karajan – Les enregistrements Decca complets – Répertoire

CD1. R. Strauss Sprach Zarathustra

CD2 R. Strauss Don Juan; Jusqu’à Eulenspiegel; Tod Und Verklarung

CD3 Symphonie n ° 7 de Beethoven; Symphonie n ° 1 de Brahms

CD4 Mozart Symphony No. 40; Haydn Symphony No. 104 “Londres”

CD5 Mozart Symphony No. 41 «Jupiter»; Haydn Symphony No. 103 «Rouleau de tambour»

CD6 Musique de la famille Strauss

CD7 Holst Les planètes; Grieg Peer Gynt Suites

CD8 Tchaikovsky Roméo et Juliette; Nutcracker Suite

CD9 Tchaikovsky Swan Lake Suite; Suite Belle au bois dormant

CD10 Adam Giselle (Faits saillants)

CD11 Brahms Symphony No. 3; «Ouverture tragique»; Dvorak Symphony No. 8

CD12 Noël avec Leontyne Price

CD13-14 Verdi Aida

CD15-16 J. Strauss II Die Fledermaus – Gala Performance

CD17-18 Verdi Otello

CD19-20 Puccini Tosca

CD21-23 Bizet Carmen (RCA)

CD24-26 Mussorgsky Boris Godunov

CD27-28 Puccini La Bohème

CD29-30 Puccini Madama Butterfly

CD31-33 Mozart Le Nozze Di Figaro

Herbert von Karajan et Wiener Philharmoniker – sauf La Bohème Berliner Philharmoniker

