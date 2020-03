«Here Comes The Night»: voici Come Van Morrison And Them

La chanson qui a placé Van Morrison dans les palmarès pour la deuxième fois, à l’époque de ses salades avec le groupe nord-irlandais de R & B-rock Them, était une nouveauté dans les magasins de disques britanniques le 5 mars 1965. Malheureusement, il s’agissait juste d’un flop relatif pour une chanteuse adolescente. Lulu, mais lorsque les acheteurs de disques ont entendu la version de «Here Comes The Night» le résultat a été leur deuxième coup sûr dans le top 10.

Après avoir raté leur premier single “ Don’t Start Crying Now ”, le groupe avait pris d’assaut les charts avec leur lecture à haut indice d’octane du très couvert Baby Please Don’t Go. Soutenu par leur autre chanson classique, Gloria, “ Le single Decca est passé au 10e rang des charts britanniques au début de février 1965.

Quelques semaines plus tard, ils étaient à nouveau dans les rayonnages de disques avec «Here Comes The Night», enregistré lors de la même session d’octobre 1964 sous le titre «Baby Please Don’t Go» avec son producteur et écrivain Bert Berns. Record Mirror rapportera plus tard cette réservation productive, avec une histoire de Richard Green qui commence: «Une session d’enregistrement. Environ quatre ou cinq heures de travail. C’est tout ce qu’il a fallu pour produire deux succès pour eux. »

Lulu et son groupe, les Luvvers, avaient entendu la chanson et l’avaient volé avec une version très lente publiée vers la fin de cette année. La chanteuse écossaise avait eu un premier smash sensationnel avec sa couverture de les frères Isley“Shout!” Mais un suivi non graphique avec un remake de la chanson de Gettyfin & King de Betty Everett “Can’t Hear You No More”. Sa version de “Here Comes The Night” n’a atteint que le n ° 50.

La voix de Morrison, dix-neuf ans, sur l’enregistrement Them a été complétée par la guitare rythmique de nul autre que Jimmy Page, extrêmement demandé en tant que musicien de session, et les lignes de guitare principales de Them’s Billy Harrison. Le single est entré dans le graphique britannique fin mars au n ° 32, et quatre semaines plus tard – au cours d’un relais de cinq semaines dans le top dix – il a culminé au n ° 2, ne dépassant le sommet que par Les Beatles«Ticket To Ride». Le single atteint le 24e rang aux États-Unis.

“Nous faisons toujours le genre de choses que nous aimons”, a déclaré Morrison dans cet article Record Mirror. «Nous ne pensons pas que les tendances existent. Nous ne nous appelons pas R&B ou quoi que ce soit. C’est pourquoi les deux succès ont été si différents. Si nous aimons quelque chose, nous le faisons. “

