Hier encore une fois: les charpentiers en 20 chansons

Même s’ils n’ont pu enregistrer ensemble que pendant environ 14 ans avant la triste mort de Karen Carpenter, l’âge ne diminue pas la contribution intemporelle de les charpentiers.

Il y avait près de trois ans et demi de différence d’âge, Richard né le 15 octobre 1946 et Karen le 2 mars 1950. Mais l’acte de frère de New Haven, Connecticut, a pratiquement inventé l’idiome moderne de la pop douce mature et magnifiquement construite, avec une oreille pour la musique avec laquelle ils ont grandi et une autre pour gagner des mélodies, une instrumentation sympathique et, bien sûr, ces magnifiques harmonies. En mettant en lumière leur héritage, nous à uDiscover Music avons mis en place ce playlist spéciale de 20 chansons.

Nous aurons tous des idées des 20 morceaux parfaits des Carpenters; comme jamais, nous ne prétendons pas que cela soit une liste définitive de quelque manière que ce soit, et nous voulons vous entendre au sujet de vos propres favoris. Cette sélection présente la plupart, mais pas la totalité, de leurs tubes classiques, car nous voulions également trouver de la place pour une poignée des joyaux d’album les moins joués des Carpenters.

Généralement chronologique, la liste s’inspire de tous les albums studio de Karen et Richard sortis de son vivant, à l’exception du Portrait de Noël festif de 1978. Nous commençons par la première couverture de «Ticket To Ride», du premier album de 1969 publié pour la première fois en tant qu’Offre, puis renommé après le Beatles‘ nombre. Ce fut notre premier avis sur leur profondeur d’imagination et leur artisanat de chanson, qu’ils ont appliqué à la fois à du matériel classique, à de nouvelles œuvres de grands écrivains tels que Roger Nichols et Paul Williams, aux collaborations de Richard avec John Bettis et à d’autres sources.

Bientôt, ils l’ont souligné à nouveau avec leur renaissance de Bacharach & ‘(They Long To Be) Close To You’ de David, qui est devenu la version définitive et leur a donné quatre semaines glorieuses au sommet du Billboard Hot 100 à l’été 1970. Il a déclenché une séquence de superbes singles et albums, dont 11 autres coups sûrs dans le top 10 américain, dont deux n ° 1.

Parmi les autres faits saillants, citons des pistes d’album telles que «Crescent Noon», de Close To You, le Bacharach-David medley de Carpenters, leur sensuelle prise Leon Russell“This Masquerade” et d’élégants singles ultérieurs tels que “I Need To Be In Love”. Profitez de cette pure sophistication musicale.

