Highly Suspect publie le clip de ces jours

TRÈS SUSPECT a publié le clip officiel de “Ces jours-ci”, avec Tony Cavalero de HBOc’est “Les pierres précieuses justes” et Netflixc’est “La saleté”et réalisé par duo Rock And Egg. Le clip emmène les téléspectateurs dans un voyage bien trop relatable, se demandant ce qui est vraiment «normal» lorsque le dîner d’une famille se transforme en une bagarre chaotique et que des secrets inconvenants sont révélés.

Cavalero a déclaré: “Je suis un grand fan de Johnny et le TRÈS SUSPECT équipage depuis des années maintenant. Leurs paroles et styles musicaux sont à la fois prolifiques et brillants! Ce fut un honneur et un privilège de collaborer avec eux sur cette vidéo. Je suis super reconnaissant pour TRÈS SUSPECT m’avoir. Mon personnage représente le point de vue de tout le monde dans une situation qui représente une image beaucoup plus grande. J’adore la juxtaposition entre ce qui est présenté et ce qui se passe réellement dans les coulisses. C’est ce genre d’hypocrisie avec lequel nous luttons vraiment dans la société en ce moment et un sujet qui se joue vraiment dans «Les pierres précieuses justes» ainsi que. ‘Ces jours-ci’ sort à un moment où je pense que tout le monde va raconter! “

TRÈS SUSPECT chanteur Johnny Stevens a commenté: “J’ai cette chose là où je suis trop proche de mon art. Nous (TRÈS SUSPECT) sont, aussi loin que je me souvienne, difficiles à vraiment collaborer avec, non pas parce que je suis un snob mais peut-être plus par peur – que d’une manière ou d’une autre tout le travail acharné que j’effectue se pliera dans une forme que je ne ne trouve pas esthétique. Nous nous améliorons en permettant à d’autres personnes de rejoindre notre communauté soudée. Lorsque vous trouvez quelqu’un avec autant de passion que vous, cela vaut parfois la peine de lui donner un coup de feu. Cette fois, cet homme était Tony Cavalero. Tony a un esprit incroyable et une éthique de travail comparable à Dwayne The Rock Johnson. Il est également hilarant.

“TRÈS SUSPECT a fait beaucoup de tournées mais avait également besoin de faire cette vidéo. Donc, nous nous sommes juste dit: «F * ck it .. donnons Tony la tête.’

“En plus d’écrire et de chanter la chanson et de prêter mon chien en tant qu’invité, nous devons reconnaître le mérite. Tony et son équipe avec Lallie Jones et l’équipe de 300 Divertissement travaillé très dur et assemblé cette vidéo qui est juste incroyable et hilarante tout en continuant à faire passer un point très pertinent.

«C’est vraiment époustouflant de voir les autres prendre« votre travail ».

“J’avais lu brièvement le traitement mais j’avais fait confiance aux personnes qui réalisaient la vidéo, donc je n’ai pu voir la version finale que quelques jours avant vous. Je me sens tout aussi excité que vous les gars car pour une fois c’est encore nouveau pour moi.” Habituellement, une fois que j’ai terminé un projet, j’en ai été si proche qu’au moment où il atteint vos yeux et vos oreilles, je suis passé à autre chose.

“Nous ne pourrions pas être plus heureux avec la vidéo ou plus reconnaissants envers les personnes qui ont contribué à la concrétiser. C’est une petite distraction brillante de combien ces jours sont vraiment nulles.

“Bravo, Tony et tout. Vous m’avez appris qu’il est normal de faire confiance un peu plus. “

“Ces jours-ci” est tiré de TRÈS SUSPECTdernier album de, “MCID”, qui est sorti en novembre dernier. Le disque suit le deuxième album du groupe en 2016 “Le garçon qui est mort loup” et présente 16 chansons au total, dont “Canaux” et “Upperdrugs”.



