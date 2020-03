Hildur Guðnadóttir remporte le prix de musique nordique pour la partition de Tchernobyl

La compositrice expérimentale Hildur Guðnadóttir a remporté le Hyundai Nordic Music Prize 2019 pour sa bande originale de la série HBO Chernobyl. Elle a remporté le prix sur Pom Poko, Jenny Wilson et d’autres. Hildur suit les précédents lauréats des prix nordiques de la musique Robyn (2018), Susanne Sundfør (2017) et Jenny Hval (2016).

Hildur Guðnadóttir a eu une année d’évasion en 2019. En plus de publier son score de Tchernobyl, elle a contribué à Life Metal et Pyroclasts de SUNN O))) et a également marqué Joker. Le travail de Joker d’Hildur lui a valu sa meilleure partition originale aux Oscars et aux Golden Globes.

Lire “7 enregistrements à ne pas manquer par Hildur Guðnadóttir, qui vient de faire l’histoire aux Oscars” sur le Pitch.

