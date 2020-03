Him’s Ville Valo est de retour avec ‘Gothica Fennica Vol. 1 ‘Ep

LUI cerveau Ville Valo est revenu avec ce qui semble être un projet solo simplement appelé VV.

Valo vient de sortir un EP de trois chansons intitulé “Gothica Fennica Vol. 1”. L’effort, qui présente une forte ressemblance musicale avec LUI, propose les pistes suivantes: “Saluez la Sanguine”, “Fuyez le soleil” et “Saturnales saturnines”.

LUI a terminé une tournée d’adieu en 2017, clôturant le dernier chapitre de la carrière de 26 ans du groupe.

Formé en 1991 par Valo, guitariste Mikko “Linde” Lindström et bassiste Mikko “Migé” Paananen, LUI a offert au monde une nouvelle vision du genre metal, qui est devenu connu sous le nom de “love metal” (également le titre de leur quatrième album).

LUI en 2015 se sont séparés avec son batteur de longue date, Mika Kristian Karppinen (alias. Rouge à lèvres à gaz), et l’a remplacé par Jukka “Kosmo” Kröger (anciennement de HERRA YLPPÖ & IHMISET).

L’année dernière, Valo fait équipe avec la légende de la guitare Esa Pulliainen pour enregistrer un album basé sur des chansons du défunt légendaire chanteur finlandais Rauli “Badding” Somerjoki. L’album éponyme de VILLE VALO & AGENTS est sorti en février 2019 et a été suivi d’une courte tournée.



