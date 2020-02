Hinder annonce la tournée du 15e anniversaire de ‘Extreme Behaviour’

EMPÊCHER prendra la route pour célébrer le 15e anniversaire de son premier album, “Comportement extrême”, jouant le LP en direct dans son intégralité pour la première fois. “Comportement extrême” atteint le n ° 6 du Billboard 200 et le n ° 2 du palmarès Top Rock Albums et le deuxième single “Lèvres d’un ange” est devenu l’une des plus grandes chansons de l’année, atteignant le Top 10 sur plusieurs Panneau d’affichage palmarès en simple, dont le n ° 1 au Top 40 et le Pop 100. “Comportement extrême” a depuis été certifié trois fois platine.

Dit le batteur Cody Hanson: “C’est un sentiment étrange de penser que notre premier album majeur est sorti il ​​y a 15 ans.

“Cette tournée va être la première fois que nous jouons certaines de ces chansons depuis 2005.

“Revenir en arrière dans le catalogue ramène tellement de souvenirs de l’endroit où nous étions lorsque chaque chanson a été écrite. J’ai hâte de voir comment les gens réagissent à chaque chanson lors des concerts!”

Des dates de tournée:

25 avril – Wisconsin Dells, WI – Crystal Lake Music Theatre



26 avril – Belvidere, IL – The Apollo Theatre



27 avril – Joliet, IL – The Forge



29 avril – Golden, CO – The Buffalo Rose



30 avril – Grand Junction, CO – Mesa Theatre



01 mai – Cheyenne, WY – Archer Events Center



02 mai – Colorado Springs, CO – Sunshine Studios Live



05 mai – The Colony, TX – Lava Cantina



06 mai – Baton Rouge, LA – The Basin



08 mai – Greer, SC – La filature Jenny



09 mai – Huntsville, AL – Sidetracks



10 mai – Chattanooga, TN – Songbirds South



11 mai – Tampa, Floride – L’Orpheum



12 mai – Ocala, Floride – Raw Hyde Live



14 mai – Memphis, TN – à déterminer



15 mai – Johnson City, TN – Capone’s



16 mai – Johnson City, TN – Capone’s



18 mai – Hopewell, Virginie – Beacon Theatre



19 mai – Virgina Beach, VA – Élévation 27



21 mai – Nashville, TN – The Basement East



22 mai – Pittsburgh, PA – Crafthouse



23 mai – Mashantucket, CT – Foxwoods



24 mai – Portland, ME – Aura



26 mai – Huntington, NY – The Paramount



27 mai – Atlantic City, NJ – Anchor Rock Club



29 mai – Hampton Beach, NH – Wally’s



30 mai – Frenchtown, NJ – Arties Bar & Grill



31 mai – Harrisburg, PA – Midtown Arts Center



02 juin – Flint, MI – Atelier d’usinage



03 juin – Lexington, KY – Diamond Concert Hall



05 juin – Little Rock, AR – Revolution Music Room



07 juin – Oklahoma City, OK – Tower Theatre

Les billets pour la tournée seront en vente le vendredi 28 février.

EMPÊCHER a récemment publié sa couverture du EAGLES classique “La vie à vitesse grand V”. Le groupe travaille sur du nouveau matériel et entrera en studio plus tard cette année. Plans de version pour EMPÊCHERLe septième album studio sera annoncé prochainement. L’ensemble suivra “The Reign” de 2017 et sera le premier qu’ils feront complètement selon leurs propres conditions.

Hanson explique: “Nous sommes ravis de sortir le prochain album, mais d’une manière différente que d’habitude. Nous n’avons jamais eu l’occasion auparavant de contrôler complètement tous les aspects du processus créatif jusqu’à présent. Nous avons travaillé très dur pour arriver à ce point et nous avons hâte de partager le résultat avec nos fans. “

