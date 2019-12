Hipgnosis acquiert le catalogue de Johnny McDaid, «tellement sous-estimé»

Le Hipgnosis Songs Fund a annoncé qu'il a acquis le catalogue du musicien et auteur-compositeur Johnny McDaid.

McDaid a non seulement été membre de Snow Patrol et Vega4, mais a également écrit des chansons pour un groupe d'artistes divers qui comprennent:

Ed SheeranP! NkRobbie WilliamsShawn MendesKeith UrbanFaith HillTim McGrawExempleRudimentaireBiffy ClyroBirdy

Parmi les chansons dans lesquelles il a été impliqué, il y avait "Shape of You" avec Sheeran, qui a eu plus de deux milliards de streams et fait l'objet d'une poursuite en cours pour violation du droit d'auteur. Le musicien Sam Chokri a affirmé que le refrain de la chanson provenait de son «Oh Why».

Au total, les chansons de McDaid ont été diffusées plus de 20 milliards de fois. Ses chansons sont également apparues dans des films et des émissions de télévision telles que:

One Tree HillThe HillsPushing DaisiesDéfying Gravity

L'accord donne à Hipgnosis une participation de 100% dans les 91 chansons que McDaid a publiées avant avril de cette année.

Merck Mercuriadis, qui est le fondateur de Hipgnosis, a déclaré à propos de McDaid: «Il est difficile d'avoir certaines des plus grandes chansons du monde et pourtant d'être aussi sous-estimé, mais Johnny est l'un des créateurs les plus extraordinaires et son travail avec Ed et ainsi beaucoup d'autres parlent d'eux-mêmes et c'est un honneur de l'accueillir dans la famille Hipgnosis. »

Erik Eger, qui est le manager de McDaid, a également commenté l'accord.

Il a déclaré: «Les antécédents de Merck en tant que directeur artistique lui ont permis de comprendre rapidement ce qui était important pour Johnny dans cet accord et de le réaliser. Johnny et moi sommes encouragés par la mission de Merck de défendre les auteurs-compositeurs et lui souhaitons plein succès dans cette entreprise. »

Pour certains, McDaid – originaire d'Irlande du Nord – est plus célèbre pour sa relation avec l'actrice et ancienne star de Friends que Courtney Cox que pour sa musique. Ils se fréquentent depuis 2013 et ont déjà été fiancés.

