Hipgnosis refinance un prêt de 82 millions de dollars et obtient une facilité de crédit de 189 millions de dollars

Le fonds britannique d’investissement dans les chansons Hipgnosis a refinancé une ligne de crédit existante de 82 millions de dollars (65 millions de livres sterling) et, à son tour, a obtenu une facilité de crédit de 189 millions de dollars (150 millions de livres sterling).

Le cabinet d’avocats londonien Herbert Smith Freehills a aidé Hipgnosis à coordonner et à organiser la facilité de crédit, qui a été émise par une collection de sept banques, dont JP Morgan. Les prêteurs concernés ont déterminé le montant de l’accord sur la base d’une évaluation indépendante des actifs de Hipgnosis.

En août 2019, Herbert Smith Freehills a conseillé Hipgnosis lors de la négociation (et finalement de la réception) d’un prêt de 82 millions de dollars.

Entre les deux accords de crédit, Hipgnosis, que l’ancien directeur de Beyoncé et Guns N’Roses Merck Mercuriadis a fondé en 2018, a obtenu plusieurs investissements de haut niveau et catalogues de chansons. En janvier, par exemple, Hipgnosis a acheté le catalogue de 157 titres de l’ancien membre de Blink-182, Tom Delonge.

À la fin du mois dernier, Digital Music News a rapporté que les actions de Hipgnosis, négociées à la Bourse de Londres sous le symbole SONG, avaient largement rebondi après la chute libre du marché qui a accompagné le coronavirus en Europe et en Amérique du Nord.

Au moment d’écrire ces lignes, le prix par action de la société était d’environ 126 $ (99,80 £) – une valeur impressionnante, étant donné que de nombreuses sociétés (et en particulier de nombreuses entités commerciales de l’industrie musicale) éprouvent des difficultés à cause du coronavirus COVID-19. Mais le stock a tourné follement ces derniers temps alors que les échanges mondiaux plus larges continuent de se fracasser.

Parlant de la négociation réussie de la facilité de crédit, Gabrielle Wong, partenaire de Herbert Smith Freehills, a déclaré: «Nous sommes ravis d’avoir conseillé Hipgnosis sur une autre transaction importante. C’est excitant de travailler avec un client aussi dynamique et j’ai hâte de continuer à soutenir Merck et son équipe alors qu’ils développent leur entreprise et se renforcent. »

Le chef de l’exploitation de Hipgnosis, Björn Lindvall, a pour sa part déclaré: «Je tiens à remercier Gabrielle et son équipe pour leur travail acharné et diligent, qui a été en grande partie un facteur déterminant pour réussir cet accord sur la ligne d’arrivée. “

À ce jour, Hipgnosis a investi plus de 650 millions de dollars dans des catalogues de chansons.