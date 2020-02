Histoire en un jour: le record des Beatles Please Please Me

Peu avant 10 heures le lundi 11 février 1963, le Beatles est arrivé aux studios Abbey Road dans le nord de Londres pour travailler sur leur premier album, Please Please Me. Dix heures plus tard, c’était presque terminé. Deux jours plus tard, George Martin a fait quelques overdubs, avant que les derniers masters mono et stéréo ne soient terminés le lundi suivant.

L’effort monumental des Beatles a produit dix des 14 titres de Please Please Me. C’est une réalisation incroyable étant donné qu’ils étaient au milieu d’une tournée avec Helen Shapiro, jouant deux spectacles tous les soirs, tout en voyageant de spectacle en spectacle à travers le pays. La vérité est que lorsqu’ils sont arrivés à Abbey Road, ils étaient épuisés, à tel point qu’il y avait des doutes dans l’esprit du producteur. George Martin qu’ils pourraient durer les deux séances pour lesquelles il leur avait réservé de faire. Au final, ils en ont fait trois. Comme Ringo Starr a déclaré plus tard: «Pour moi, tout cela était un peu flou. Les sessions et ces moments jusqu’à ce que nous ayons fait l’album – et cela aussi – sont un peu flous. »

Aujourd’hui, nous faisons instantanément précéder tant de chansons des Beatles de ‘Lennon & McCartney’, mais sur ce premier album, seulement huit des morceaux sont écrits par John et Paul. Les autres étaient des reprises qu’ils jouaient régulièrement lors de concerts.

Au cours de la séance du matin, le groupe a enregistré deux des chansons de John et Paul, «There A Place» et «I Saw Her Standing There», qu’ils appelaient à l’époque «Seventeen». Après le déjeuner – ou pour être plus précis, après George Martin et les ingénieurs ont déjeuné pendant que les quatre Beatles restaient dans le studio à boire du lait et à sucer des bonbons à la gorge – ils ont commencé à travailler pendant les répétitions sur la première des reprises. C’était «A Taste of Honey» de Bobby Scott et Ric Marlow, une chanson initialement écrite pour la pièce de Broadway du même nom et enregistrée d’abord par Lenny Welch l’année précédente.

Ensuite, George a pris la voix principale de «Do You Want to Know A Secret», une autre des chansons de John et Paul. Un mois plus tard, Billy J. Kramer et les Dakotas ont enregistré la chanson à Abbey Road et l’ont portée au n ° 1 des charts britanniques. Après quelques travaux supplémentaires sur «There’s A Place» et «I Saw Her Standing There», ils ont fait une autre chanson de Lennon & McCartney, «Misery», une chanson qu’ils avaient écrite en pensant à Helen Shapiro, mais elle l’avait refusée; Paul et John ont partagé le chant principal.

Venez la soirée pour Please Please Me, la première chanson qu’ils ont abordée était ‘Hold Me Tight’, que Paul avait écrite. Cette version n’a jamais été entendue car elle a été rejetée pour le premier album et la bande a été essuyée; au lieu de cela, les Beatles l’ont de nouveau enregistré pour leur deuxième album. À partir de là, ils étaient en hyper-drive, parcourant rapidement cinq versions de couverture.

“Anna (Go To Him)” d’Arthur Alexander, ils ont cloué en trois prises. Ensuite, une chanson écrite par Luther Dixon et Wes Farrell, ‘Boys’, avec Ringo au chant. C’était le verso du «Will You Still Love Me Tomorrow» des Shirelles, écrit par Gerry Goffin et Carole King. Ils ont ensuite enregistré une autre chanson de Goffin & King, ‘Chains’, qui avait été un succès américain pour les Cookies. Ce que les Beatles ignoraient presque certainement, c’est que Gerry Goffin, chez lui à New York, fêtait son 24e anniversaire le jour même… c’était un beau cadeau.

La quatrième des couvertures était Burt Bacharach et “Baby It’s You” de Mack David, un autre succès pour les Shirelles. Juste avant le couvre-feu de 22 heures imposé par les studios Abbey Road, ils ont fait une chanson de plus, et en une seule prise cloué «Twist and Shout». La chanson de Phil Medley et Bert Berns (bien qu’elle soit attribuée à Bert Russell) avait été un succès pour le Isley Brothers, après avoir été enregistré comme “ Shake It Up Baby ” par les Top Notes.

Les Beatles devaient faire leur version en une seule prise parce que la voix de John était tellement tirée, avec les effets de son rhume, qu’il ne pouvait faire qu’une seule voix. C’était un numéro déterminant dans la première carrière des Beatles et reste l’une des grandes voix rock de tous les temps. Comme John l’a dit plus tard: «La dernière chanson m’a presque tué. Ma voix n’a plus été la même pendant longtemps, chaque fois que j’avalais c’était comme du papier de verre. “

Et c’était tout: dix chansons en dix heures. Ajoutez-leur ‘Love Me Do’ et ‘PS I Love You’, leur premier single, et ‘Please Please Me’ et ‘Ask Me Why’, la suite, et vous avez le premier album des Beatles, nommé d’après leur deuxième coup. Dans l’ensemble, pas une mauvaise journée au bureau.

Le lendemain, les Beatles étaient à Sheffield pour jouer à la salle de bal Azena et plus tard dans la soirée, à la salle de bal Astoria à Oldham, Lancashire. Entre l’enregistrement de leur premier album et le 22 mars, date de sortie, ils n’ont pas eu de jour de congé. En dehors de deux jours en studio, tous les autres ont été passés sur la route – comme une grande partie du reste de leur première année de gloire.

Please Please Me est allé au n ° 1 du palmarès des albums britanniques le 11 mai et y est resté pendant les trente semaines suivantes. C’est de l’histoire.