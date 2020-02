Hole’s Courtney Love et Melissa Auf der Maur se réunissent pour une prestation parentale planifiée

Hole’s Courtney Love et Melissa Auf der Maur se produiront à «Bans Off My Body», un événement organisé par Planned Parenthood et le Feminist Institute au Town Hall de New York le 14 mars. Ce sera la première fois que les deux musiciens ont joué ensemble en huit ans.

Le concert-bénéfice comprendra également des performances de Perry Farrell de Jane’s Addiction et de son épouse Etty, Rachael Yamagata, Joan as Police Woman et Betty. L’automne dernier, Love a partagé une nouvelle chanson intitulée «Mother» de la bande originale de The Turning. Plus tôt cette année-là, Hole a été exclu du procès d’incendie de l’entrepôt UMG après avoir été informé qu’aucun de leurs maîtres n’avait été détruit dans l’incendie. Le groupe a sorti son dernier album Nobody’s Daughter en 2010.

Lisez l’interview de Pitchfork en 2014 avec Courtney Love.

