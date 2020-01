le Ronnie James Dio l’hologramme reviendra sur la route ce printemps.

Bien qu’aucune date de tournée n’ait encore été annoncée, Ronnieveuve et gérante Wendy Dio a déclaré à The Metal Voice lors de ce dernier mercredi (15 janvier) Temple de la renommée du métal événement à Anaheim, en Californie, auquel les fans peuvent s’attendre à voir une version numérique du légendaire chanteur de heavy metal en tournée en mai et juin.

Dio décédé en 2010 à l’âge de 67 ans d’un cancer de l’estomac. L’hologramme du chanteur a été créé par une société appelée Eyeillusion et a fait ses débuts au Wacken Open Air festival en août 2016 devant plus de 75 000 fans.

Une fois la tournée initiale de sept dates terminée en décembre 2017, RonnieL’hologramme a subi quelques modifications avant le lancement de la première étape 2019 du “Dio revient”, qui a débuté fin mai à Fort Myers, en Floride, et s’est terminé fin juin à Los Angeles, en Californie.

le Dio la production d’hologrammes utilise l’audio de Ronnieperformances en direct de toute sa carrière, avec le DIO groupe jouant en direct, composé de Craig Goldy à la guitare, Simon Wright sur les tambours et Scott Warren sur les claviers, avec Bjorn Englen à la basse. Apparaissant également avec eux sont d’anciens JUDAS PRIEST chanteur Tim “Ripper” Owens et ex-LYNCH MOB chanteur Oni Logan.

le “Dio revient” L’ensemble de 17 chansons se compose de sept airs chantés par le Dio hologramme – la fonction de repos Owens et Logan séparément ou ensemble – et englobe le matériel de Diola longue carrière de Yann, y compris ses premiers jours ARC EN CIEL et SABBAT NOIR.

Crédit photo: Stéphanie Cabral



