Hommage à John Prine annoncé: Colin Meloy, des décembreistes, Kevin Morby, Plus

Consequence of Sound a annoncé Angel from Maywood: A Livestream Tribute to John Prine. L’hommage à Prine, décédé plus tôt cette semaine, comprendra des performances de Colin Meloy des décembreistes, Kevin Morby, John Darnielle des Mountain Goats, Grace Potter, Norah Jones, The Head and the Heart, Lake Street Dive, et plus encore. L’hommage sera diffusé le samedi 11 avril à 14 h. Eastern sur le compte Instagram de CoS.

Selon CoS, le livestream bénéficiera à trois organisations à but non lucratif basées à Nashville: Nashville Rescue Mission, Room in the Inn et Thistle Farms, pour honorer les souhaits de l’épouse de Prine, Fiona Whelan Prine.

Prine est décédée le 7 avril des complications de COVID-19. Il avait 73 ans. Après la mort de Prine, d’innombrables artistes du genre ont écrit des mots de souvenir sur les réseaux sociaux pour l’artiste bien-aimé, dont Bon Iver, Bruce Springsteen, Margo Price, etc.

Lisez la fonction Afterword de Pitchfork “Remembering John Prine, le compositeur ultime de l’auteur-compositeur”.

