Hommage de Charlie Watts à Charlie Parker

En 1961, Charles Robert Watts, vingt ans, travaillait comme graphiste à plein temps et batteur à temps partiel. Il avait quitté l’école d’art en juillet 1960, et après avoir travaillé comme théier dans une agence de publicité, il a eu la chance de travailler comme designer. Au milieu de 1961, il jouait également de la batterie deux fois par semaine dans un café-bar, mais en septembre, il jouait avec un groupe au Troubadour Club de Chelsea. C’est ici qu’il a rencontré Alexis Korner qui lui a demandé de rejoindre son groupe, mais le jeune Charlie avait d’autres idées, au lieu de cela il a déménagé au Danemark pour travailler

C’est alors qu’il était à l’école d’art qu’il a écrit et illustré un livre qu’il a appelé, Ode To A High Flying Bird, l’oiseau étant, Charlie Parker, le saxophoniste de jazz que Charlie aimait tant. Lorsque Charlie est devenu membre de la Pierres qui roulent en janvier 1963, sa batterie de jazz a pris un siège arrière, mais pas sa passion pour la musique, qu’il aime et joue depuis chaque fois que ses engagements avec les Stones le lui permettent.

Charlie a produit Ode To A High Flying Bird était comme un livre pour enfants pour son portfolio, avec un récit de la vie de Parker (“Bientôt tout le monde creusait ce que Bird a soufflé … Son nid a été fait”) avec de simples dessins fantaisistes qui illustraient la récit.

À la fin de 1964, selon Charlie, “Ce type qui a publié” Rolling Stones Monthly “a vu mon livre et a dit” Ah, il y a quelques bob dans ça! “» Le livre de 36 pages de Charlie a été publié par Beat Publications, Londres. le 17 janvier 1965 et a coûté 7 shillings (35p / 70 cents américains). Dans les années 1990, une édition en fac-similé a été produite.

L’amour de Charlie pour le jazz et sa renommée en tant que meilleur batteur de rock lui ont permis de poursuivre sa passion pour le jazz. L’un des albums de jazz qu’il a enregistrés remonte à 1992 et il s’agit d’un ‘Tribute To Charlie Parker’. Charlie Watts a pris son album «sur la route» et l’a joué en direct. Ses concerts comprenaient des compositions de Parker comme «Cool Blues», joué par le quintette, et «Dewey Square», joué avec des cordes et une version de «Just Friends». Le chanteur de longue date des Stones, Bernard Fowler a servi de narrateur lors des concerts, la lecture d’extraits de Ode à un oiseau volant haut, comme une transition entre une partie de la musique.

Craft Recordings a annoncé la sortie le 28 février de The Savoy 10-Inch LP Collection, avec des sessions bebop révolutionnaires de Charlie Parker pour le célèbre label de jazz Savoy Records entre 1944 et 1948.

Le coffret fait partie des célébrations d’un an du 100e anniversaire de la naissance de Parker, comprenant également des événements spéciaux, des performances et des sorties musicales et artistiques sous la bannière Bird 100.

La Savoy 10-Inch LP Collection sort le 28 février. Faites défiler la liste complète des pistes et pré-commandez-la ici.