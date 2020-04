Hommage de Thundercat à Mac Miller sur son nouvel album

The Bass Master Stephen Bruner, connu sous le nom Thundercat, a eu un chemin naturel pour devenir un classique intemporel. Il a commencé à collaborer avec Kendrick Lamar, Kamasi Washington, Mac Miller et Flying Lotus (ainomás), armé de son emblématique basse Ibanez à six cordes et d’une facilité de tournée qui nous a donné une image indissociable de l’homme et de l’instrument.

Son quatrième album, après la perte de son ami Mac Miller, Il vient avec une dose de virtuosité et d’amour pour la musique, avec un humour qui est à la hauteur de ses pistes, comme ici, qui tente de conquérir l’un des HAIM:

L’appel initial de “Lost In Space / Great Scott / 22-26”, crie-t-il à son ami Mac Miller, avec un type de foi qui vient du vide existentiel complet mais se détache vers la soirée jazz qu’est “Innerstellar Love”.

Les paroles mûres sur l’amour et son timbre aigu sont la première lettre de motivation de son quatrième album, avec son ami et professeur Kamasi Washington à la toute fin de cette frénésie spatiale jazz:

Thundercat a organisé une réunion de famille, avec des collaborations de géants comme Gambino enfantin, Ty Dolla $ ign, Steve Arrrington et Kamasi lui-même, produit par BADBADNOTGOOD, FlyLo y Dennis Hamm. Ce qui est étrange, c’est qu’il a atteint l’équilibre entre ces participations et ces chansons uniquement siennes: cinq chansons collaboratives et dix en solo. Et dans les deux cas, cela nous remplit de qualité.

La performance R&B chargée de funk nous place devant un représentant du genre qui se concentre sur les idées de séduction, de confiance en soi et, nous continuons d’insister, de bonne humeur face à l’adversité. Découvrez le camée de Zack Fox dans “Overseas”, un morceau dans lequel Burner invite une femme en voyage à passer un bon moment:

Le bassiste polyvalent sort un peu de son instrument pour jouer le rôle de chanteur dans des chansons comme “Funny Thing” et “King Of The Hill”, sans que les lignes de basse ne deviennent simples. Nous les mettons au défi de sortir “Unrequited Love”, un exemple de ce qui le rend un peu difficile comme s’il s’agissait de quelque chose.

N’oubliez pas que Thundercat prévoyait de tourner avec Mac Miller pour jouer la “Natation” de 2018, qui ne pouvait être dû à la mort du rappeur la même année. Et garçon, cette perte se reflète dans le disque.

Le chemin de l’angoisse existentielle est présent, non seulement dans le titre de chansons comme “Existential Dread”, mais dans les apparitions secondaires ou principales du reste des chansons. “Fair Chance” confronte le vide existentiel généré par un changement inattendu, le message à Mac “bye bye for now” fait mal, mais c’est le mieux que cet album nous laisse:

Attention, la sagesse que laisse Thundercat tourne autour du fait qu’un cœur brisé peut toujours voir le côté amical et s’amuser, et avec une facilité impressionnante, il le fait dans des chansons comme “Miguel’s Happy Dance” ou “How Sway”. Ce sont les Yin et Yang opérant sur un disque qui se déplace entre les genres.

La chanson du même nom est une lettre d’amour à Mac, qui commence par un “Hey Mac” (à 2:28) qui nous fait pleurer en souriant, en parlant à son ami avec de la musique, qui pour lui est quelque part de l’univers.

Maintenant, le Californien a un nouvel obstacle pour présenter son album live, le coronavirus. Cela ne fait que générer plus d’attentes de le voir bientôt, mais nous avons le temps d’apprendre complètement cet album, qui sonnera sûrement incroyable en direct.