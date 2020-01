Hommage d’Enimem à Alfred Hitchcock et possession d’armes aux États-Unis

Avec le statut de Marshall Bruce Mathers III dans le rap, il ne doit plus rien prouver au monde à 47 ans. Quoi qu’il en soit, Eminem est resté actif et reprend la formule que Kamikaze nous a donnée en 2018, en lançant de manière surprenante Music To Be Murdered By, son onzième studio. Pour ce disque, le rappeur devient sombre et quoi de mieux que d’utiliser un concept du maître Alfred Hitchcock, qui en 1958 a publié le seul matériel d’enregistrement qui sert maintenant dans le récit du onzième album studio de Mathers.

Dans la première vidéo et avec un échantillon de Simon & Garfunkel, Eminem critique la position américaine face aux fusillades de masse, avec des enregistrements directs de la façon dont les informations rapportent plusieurs tragédies telles que Las Vegas, Galveston et plus, pour finalement lancer une invitation à voter et prendre position à ce sujet. Il a même dédié un microsite pour donner des informations sur les ONG qui sont contre la possession d’armes. Pour cet album, il s’appuie beaucoup plus sur son alter ego Slim Shady, plus acide et violent, comme exprimé dans “Unaccommodating”, comparant sa musique avec l’attaque de 2017 au concert d’Ariana Grande à Manchester. En revanche, Eminem a aidé à obtenir près de deux millions de dollars faire un don aux victimes.

Les producteurs impliqués sont des géants comme Dr. Dre et The Alchemist, et les collaborateurs incluent Royce Da 5’9 ”, Ed Sheeran, Skylar Grey et quelques nouveaux visages comme White Gold, feu Juice WRLD, Q-Tip (énorme surprise ) et Anderson .Paak.

Tout au long de l’album, Slim Shady s’attaque aux figures communes de son discours: la presse, les rappeurs marmonneurs, Machine Gun Kelly et d’autres ennemis qui se sont créés au cours des vingt dernières années. Dans “Godzilla”, il consacre des vers à ses détracteurs avec un plein régime et des scènes qui pourraient être tirées de n’importe quel film gore. Est-ce plus rapide ici ou dans “Rap God”?

Pour la chanson dédiée à son beau-père, “Stepdad”, Mathers prend la chanson “Love Me Peteribí” de Pescado Rabioso (oui, avec tout et crédits à Luis Alberto Spinetta et compagnie), et crée un mélange lourd de rock avec du rap qui fonctionne et Reste dans ta tête Avec “Darkness” et “Lock It Up” (avec Anderson .Paak), Les chansons citées sont les plus pertinentes dans un album qui se sent parfois dilué, jusqu’à ce qu’un moment de puissance et de production brillantes revienne.

Avec Slim Shady dans sa tête, il réalise des vers plus comiques mais aussi violents, et c’est le meilleur de cette version, qui contraste avec des chansons comme “Never Love Again”, “Farewell” et “That Kinda Nights” (avec Ed Sheeran) , ils quittent leur personne rude et se tournent, éventuellement, vers un public plus proche de la pop. Cela semble gênant à tout moment et ne fait que rechercher la piste suivante presque immédiatement.

Personne n’a pensé à une collaboration entre Hitchhock et Eminem, mais le concept a fonctionné pour libérer Slim Shady pendant un certain temps, que nous avons applaudi pour rester actif et surprendre ses fans et même ses détracteurs avec une surprise, une sortie bien pensée et exécutée à laquelle nous ne nous attendions pas au début de cette année.

Liste des pistes

1) Prémonition – Intro

2) ft non accommodant Jeune M.A

3) Vous allez apprendre ft. Royce Da 5’9 ″ et or blanc

4) Alfred – Interlude

5) Ces Kinda Nights ft. Ed Sheeran

6) Trop profond

7) Godzilla ft. Juice WRLD

8) Obscurité

9) Quitter le ciel ft. Gris Skylar

10) Yah Yah ft. Rocye Da 5’9 ″, Black Thought, Q-Tip & Denaun

11) Beau-père – Entrez

12) Beau-père

13) Marais

14) Ne plus jamais aimer

15) Petit moteur

16) Verrouillez-le ft. Anderson .Paak

17) Adieu

18) Pas de regrets ft. Don toliver

19) Je le ferai. KXNG Crooked, Royce Da 5’9 ″ et Joell Ortiz

20) Alfred – Outro