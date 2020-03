Hookers & Blow Feat. Guns N ‘Roses, Quiet Riot Members: La couverture du film Shad d’Eddie Money est maintenant disponible

HOOKERS & BLOW, le projet formé de longue date GUNS N ‘ROSES claviériste Dizzy Reed et RIOT CALME guitariste Alex Grossi, a frappé le studio pour enregistrer un album de reprises, prévu plus tard cette année via Golden Robot Records.

Aujourd’hui voit l’arrivée du premier single du LP, une reprise inspirée du Eddie Money classique “Shakin ‘”. HOOKERS & BLOW offre la piste avec toute l’âme, l’honnêteté et la profondeur de l’original mais à sa manière, dégoulinant d’une musicalité immaculée et d’une voix sans faille.

Dit Grossi: “Nous sommes tous énormes Eddie Money fans, et en fait appris à le connaître personnellement au fil des ans. Il était un talent incroyable et une personne tout aussi incroyable et hystérique qui a touché tant de gens. Il a toujours eu un coup de pied de ce projet chaque fois que je lui en ai parlé, donc c’était la première sortie du disque qui lui semblait un hommage parfait. Repose en paix, Eddie. “

Grossi poursuit: “Nous avons trouvé le label parfait dans Golden Robot Records – ils obtiennent réellement “ça” en ce qui HOOKERS & BLOW est tout au sujet, donc nous suivons un album de certaines de nos chansons préférées, avec certaines de nos personnes préférées et nous amusons juste avec. Nous avons hâte de partager une partie de ce que nous avons prévu pour cette chose. “

HOOKERS & BLOWL’album est produit par Alistair James, qui a récemment travaillé avec Joe Perry, Alice Cooper et Johnny Depp le dernier VAMPIRES DE HOLLYWOOD disque.

“Shakin ‘” programmation d’enregistrement:

Dizzy Reed (GUNS N ‘ROSES) – Chant / Claviers



Alex Grossi (QUIET RIOT) – Guitares / voix



Johnny Kelly (TYPE O NEGATIVE, DANZIG) – Batteries / voix



Scott Griffin (L.A. GUNS) – Basse



Nadja Reed – Chant



