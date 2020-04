Hootie et The Blowfish font “ Losing My Religion ” de R.E.M pour Amazon Music

Hootie et le Blowfish ont dévoilé une reprise de la pièce de base de Los Angeles My Religion de 1991 de R.E.M. La version est une exclusivité d’Amazon Music, où elle est disponible pour diffuser et acheter.

Le chanteur de Hootie Darius Rucker a expliqué l’arrière-plan du bout du chapeau du groupe à leurs contemporains, expliquant leur affinité de longue date avec le groupe d’Athènes, en Géorgie. “Quand nous nous coupions les dents en tant que groupe, presque tous les soirs, les fans nous entendaient sur scène pour couvrir R.E.M.”, a-t-il déclaré.

“C’est toujours aussi excitant”

«‘ Losing My Religion ’est une chanson qui, lorsque vous l’écoutez pour la première fois, vous pouvez ressentir la lutte, les va-et-vient», a-t-il poursuivi. “De plus, Peter Buck a écrit la chanson sur la mandoline, et étant dans le sud, c’est très amusant de jouer en direct. Nous le publions en tant que reprise avec Amazon Music, car je pense qu’il est toujours aussi passionnant pour les gens aujourd’hui qu’il ne l’était lors de sa première sortie. “

En retour, les comptes des médias sociaux de R.E.M. ont publié: “Un grand compliment de @dariusrucker et @HootieTweets en sélectionnant” Losing My Religion “comme chanson de couverture pour @amazonmusic.”

L’original «Losing My Religion» figurait sur l’album Out Of Time de plusieurs millions de dollars de R.E.M. Il a atteint le n ° 4 du Billboard Hot 100, en tête des charts Mainstream et Modern Rock Tracks du magazine, et est devenu un succès majeur dans de nombreux pays à travers le monde.

Carolina dans l’esprit de Rucker

Plus tôt cette semaine, Rucker a donné une performance à domicile de trois chansons pour les patients, les familles et le personnel dans un établissement local qui lui est cher en tant que natif de Charleston, en Caroline du Sud. La comparution était au nom de l’hôpital pour enfants MUSC, le plus grand et le plus complet des établissements de soins pédiatriques de Caroline du Sud.

L’apparition a été coordonnée par Musicians On Call, qui offre «le pouvoir de guérison de la musique» aux patients, aux familles et aux soignants dans les établissements de santé. «Merci à @dariusrucker d’avoir fait un moment si spécial pour les gens de @MUSCkids avec nous aujourd’hui!», A publié Musicians On Call. “Restez à l’écoute pour plus de ce programme bientôt!”

Le Hootie et la reprise Blowfish de «Losing My Religion» peuvent être achetés ou diffusés ici.

