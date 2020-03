Hope Sandoval de Mazzy Star dédie un poème à David Roback

Cette 2020 a commencé par quelques nouvelles, la grande majorité bonnes mais comme on dit, il y a toujours quelque chose qui les obscurcit. Malheureusement, la semaine dernière et de nulle part, nous avons appris la mort de David Roback, guitariste et membre fondateur de Mazzy Star, qui a disparu à 61 ans et jusqu’à présent, tout ce que l’on sait, c’est qu’il est mort d’un cancer métastatique, selon la mère du musicien, Rosemary.

Biensûr que depuis que nous avons appris sa mort, beaucoup de musiciens de la scène indépendante comme Colin Meloy de The Decemberists, J. Mascis de Dinosaur Jr., Carl Newman de The New Pornographers et Sleigh Bells ils ont dédié quelques mots à David, qui était une véritable légende du Los Angeles Paisley Underground, cependant Hope Sandoval, la chanteuse et dirigeante de Mazzy Star, était l’une des personnes les plus importantes de la vie de l’artiste, et nous attendions qu’il dise quelque chose.

Depuis près d’une semaine de disparition, Hope a finalement décidé de sortir et de consacrer quelques mots à l’une des personnes les plus importantes de toute sa vignea. Dans une publication sur le compte officiel du groupe sur Facebbok, le chanteur a partagé l’image d’un poème et une pensée avec une dédicace spéciale à Roback: «Il y a quelques jours, j’ai perdu mon cher ami et je suis dévasté… Merci à tous pour l’amour. 💙 Espoir. ”

Le poème que Hope Sandoval a dédié à David Roback dit plus ou moins ceci:

”Que ferons-nous maintenant?

Maintenant que tu me laisses ici

Bien que le ciel bleu foncé soit toujours radieux et plein de la tristesse réconfortante qui nous tient ensemble

Que ferons-nous maintenant?

Comment as-tu été étreint

Ai-je pris du retard et ne me suis pas rendu compte?

Tu m’as laissé un message tranquille quelque part? Et j’ai oublié de l’entendre

Bonsoir, ma belle amie. Veuillez revenir quand le temps sera venu. »

Sans doute L’héritage de David Roback continuera à être écrit grâce à tout ce qu’il a fait pour les petits et les grands groupes du circuit indépendant, et en particulier pour les rolones que lui et Hope ont tous deux écrits ensemble, de ceux qui nous atteignent au plus profond du cœur.