How Sweet It Is: Marvin Gaye en 20 chansons

Sa carrière a été cruellement interrompue, mais Marvin Gaye reste le «Prince de Motown». Notre Liste de lecture uDiscover Music célèbre un héritage toujours aussi puissant.

L’homme né le 2 avril 1939 à Washington, D.C., a créé suffisamment d’enregistrements classiques pour remplir de nombreuses listes de ce type. Mais celui-ci doit commencer par le numéro qui a été nommé «The Nation’s Favourite Motown Song» dans un spécial télévisé britannique en 2014, «I Heard It Through The Grapevine». Une semaine ne passe jamais dans laquelle les tons classiques de ce smash de 1968 du Grammy Hall of Fame n’apparaît pas dans un contexte culturel ou un autre, et il reste l’une des signatures absolues de Marvin.

“ Got To Give It Up ” est le hit de 1977, n ° 1 du classement R&B américain pendant cinq semaines, qui est revenu aux nouvelles comme inspiration pour les “ lignes floues ” de Robin Thicke.Le single de Gaye a presque sans effort pris ses tons doux et romantiques sur la piste de danse disco.

Nous revenons aux années 1960 et aux premières années de la carrière de Marvin pour sa toute première entrée dans le hit-parade R&B, en octobre 1962, “ Stubborn Kind Of Fellow ”, suivi par le côté très couvert de la fin de 1964 “ How Sweet It Is (To Be Loved) Par toi).’

Puis, à partir de 1971, il y a trois morceaux de l’album révolutionnaire What’s Going On, qui ont placé le chanteur dans le rôle d’un commentateur social profond. Nous proposons un trio de morceaux remarquablement prémonitoires, la chanson titre, «Inner City Blues (Make Me Wanna Holler)» et «Mercy Mercy Me (The Ecology)». Tous les trois étaient des R&B n ° 1 cette année-là.

Dans son rôle de roi de l’âme de la chambre, il y a les titres sophistiqués de son Commençons et Je te veux albums. Marvin était également un maître du duo bien jugé avec un certain nombre de partenaires féminines, telles que Diana Ross sur la belle “You Are Everything” de 1973 et, plus tôt, Tammi Terrell sur «Ain’t No Mountain High Enough» et «You’re all I Need To Get By» et Mary Wells, avec ‘Once Upon A Time’, issu de leur collaboration Together.

Dans les années de formation, il y a le footstomper 1963 «Can I Get A Witness» et de la fin de la décennie, «Too Busy Thinking About My Baby», une partie de l’album MPG. Cela mène à la chanson titre chic de «That’s The Way Love Is», et en duo, nous ne pourrions jamais oublier le grand partenariat de Marvin avec Kim Weston, dont on se souvient ici avec «It Takes Two».

L’un des derniers grands succès de Gaye de sa vie, le hit croisé massif «Sexual Healing», sonne toujours plus intemporel, faisant écho au fait qu’il a passé dix semaines extraordinaires au sommet du thème de l’âme. La chanson-titre de la bande originale du film Trouble Man, souvent sous-estimée, mène à notre sélection finale, «When Did You Stop Loving Me», gemme cachée dans son répertoire, l’album Here, My Dear de 1978.

Il complète 20 chansons et 80 minutes en compagnie de l’un des artistes les plus émouvants jamais enregistrés, qui a ensuite été célébré avec la sortie 2019 vous êtes l’homme. L’album a rassemblé tous les enregistrements non sonores de Marvin de 1972, la plupart apparaissant pour la première fois sur vinyle, et a offert de nouveaux mélanges de plusieurs, dont ‘Symphony’.

Suivez la liste de lecture officielle Marvin Gaye Best Of.