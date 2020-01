Huey Lewis sur le nouvel album Weather, the News et la maladie de Ménière | EW.com

Compte tenu des circonstances, Huey Lewis a une attitude remarquablement optimiste. «Je passe une très bonne journée aujourd’hui», dit-il, assis sur le balcon de sa chambre d’hôtel à Los Angeles. Le rockeur bien-aimé – lancé à la célébrité à la tête de son groupe The News au début des années 80 grâce à son juggernaut Sports gagnant d’un quintuple succès, est ici pour discuter à la fois de son nouvel album de crackerjack Weather et d’apprendre à vivre avec la maladie de Ménière, ce qui fait que son audition oscille entre inexistante et «vraiment bonne» qu’il connaît en cette journée d’automne.

«Habituellement, c’est épisodique», explique-t-il à propos de la maladie chronique pour laquelle il n’y a pas de cause ou de guérison connue et avec laquelle il a affaire depuis janvier 2018. «J’aurai peut-être une semaine ou deux de bien, comme maintenant, mais ensuite ça va juste en enfer. Il n’y a ni rime ni raison. “

Sans surprise, avec l’apparition de la maladie, le natif de Bay Area était découragé. C’est une condition destructrice pour n’importe qui. Pour un musicien incapable d’entendre ou de jouer pendant des périodes de temps incertaines ou peut-être plus jamais? C’est un cercle spécial de l’enfer.

«Les deux premiers mois ont été horribles», se souvient-il. “Fort acouphène, je n’entendais rien. J’ai pensé: «Je ferais aussi bien de me tuer; Je ne peux rien faire. “C’était juste tourmentant.” Mais, heureusement, son humeur s’est améliorée, grâce en partie au soutien de ses enfants et à la réalité que “vous pouvez vous habituer à tout, il s’avère”.

En deux ans, trois semaines ont été sa plus longue période de «bien» et une semaine sa pire période de surdité. L’imprévisibilité a rendu la réservation de concerts impossible. Mais Lewis affiche un sourire sur cette tasse géniale – celle qui a lancé mille tours MTV (“Heart and Soul”, “Stuck With You”, “If This Is It”) et a aidé à propulser Marty McFly vers le futur (“The Power of Love “) – et dit:” J’ai encore de l’espoir. “

À cette fin, il est ravi de discuter de Weather, dont les sept titres parviennent à évoquer l’ambiance vintage des années 80 du groupe – des chœurs à chanter, un groupe de bar musclé, un humour ironique avec une touche mélancolique occasionnelle et la râpe familière de Lewis – tout en maintenant une verve contemporaine.

Des chansons telles que «While I’m Young», «Her Love Is Killin ‘Me» et «Remind Me Why I Love You Again», avec leur mélange de pop, de R&B et de rock, n’auraient pas semblé déplacées sur Le sport ou son suivi à succès, Fore!

“J’ai souvent entendu ce commentaire, cela ressemble à [back in the day]», Explique Lewis. “Nous avons en fait enregistré ce disque comme nous l’avons fait pour Sports, en termes de production, et nous n’avons plus enregistré comme ça depuis. Alors peut-être que ça en fait partie. “

Il y a aussi une escapade country émouvante, remplie de pédales en acier, appelée “One of the Boys”, qui raconte avec satisfaction une longue et chanceuse vie en musique. L’air a été commandé par le producteur Dave Cobb (Jason Isbell, les Highwomen) pour un album non réalisé de Willie Nelson. «Je pensais que c’était la chose la plus étrange que l’on me dise», dit Lewis en riant. «Moi, j’écris une chanson pour Willie Nelson? Je n’y ai pas pensé autre chose. Et je me suis réveillé trois semaines plus tard avec une chanson entière dans ma tête. »

Quand le projet ne s’est pas concrétisé, il dit: «Je pensais que c’était dommage, ça aurait été génial pour Willie. Ensuite, je l’ai réécouté et j’ai réalisé que c’est l’histoire de ma vie! »

Et cette histoire est encore un travail en cours alors que Lewis se prépare à promouvoir Weather et continue de bricoler une comédie musicale de juke-box – The Heart of Rock & Roll – qu’il espère apporter à Broadway. Il a également été acclamé par la réponse à son diagnostic. «L’empathie de nos fans a été incroyable. Je regarde d’autres personnes qui ont [medical issues]et j’ai beaucoup de raisons d’être reconnaissant. Malgré tout cela, je suis très chanceux. “

