Humble Pie Rock Le Lower East Side

Humble Pie ont été présentés au public britannique en tant que supergroupe gros hit single, mais plus loin dans la lignée, ils deviendront des albums rock et des concerts favoris en Amérique. «Natural Born Bugie», un tube n ° 4 dans leur propre pays à l’été 1969, s’est avéré être leur seul succès là-bas, et au début des années 1970, ils étaient indéniablement plus gros outre-Atlantique. Mais le 22 janvier 1972, ils sont revenus dans les charts britanniques avec un double album live très remarquable qui leur a valu un record d’or aux États-Unis le 23 février, Performance – Rockin ’The Fillmore.

“J’ai une nouvelle hache, c’est trop! Ça va me faire vibrer, mec! », Ont déclaré Steve Marriott alors que le groupe montait sur scène. Le dossier capture la gamme classique Humble Pie de Marriott, Peter Frampton, Greg Ridley et Jerry Shirley dans un décor rock’n’roll vintage, et juste à temps, aussi: au moment de sa sortie, Frampton était parti pour commencer sa carrière solo.

Les concerts du groupe les 28 et 29 mai 1971 ont été enregistrés pour l’album dans la salle du quartier Lower East Side de New York, devenu East Village, un mois seulement avant que le Fillmore East ne ferme ses portes. Les concerts ont suivi leurs débuts aux États-Unis le mois même avec Rock On, qui n’a atteint que le n ° 118, mais a connu un séjour de 23 semaines dans le palmarès des albums, démontrant la popularité qu’ils gagnaient auprès des fans américains.

Le disque Fillmore ne comportait que sept pistes sur ses quatre faces, y compris des versions épiques de «I Walk On Gilded Splinters» du Dr. John (23 minutes) et le Des eaux boueuses chanson qui avait nommé un certain groupe anglais, «Rollin’ Stone »(16 minutes). Ce dernier avait été sur l’album Rock On dans une version relativement modeste de six minutes, et le groupe a également inclus leur propre «Stone Cold Fever» de ce LP dans le set Fillmore.

Le LP live comprenait également des couvertures comme Ray Charles«Hallelujah I Love Her So» et la chanson soul d’Ashford & Simpson «I Don’t Need No Doctor», qui ont réussi une course de huit semaines sur le Hot 100, atteignant le numéro 73. Lorsque Rockin ‘The Fillmore a fait son Royaume-Uni début des cartes au début de 1972, il est entré dans ce qui s’est avéré être son sommet n ° 32. George HarrisonLe concert de Bangla Desh a atteint le palmarès la même semaine, T. Rex la fièvre a continué, avec Electric Warrior au numéro 1.

«J’ai entendu cet album pour la première fois en écoutant Radio Luxembourg sur ma radio à transistors sous les couvertures de lit à l’âge de 14 ans», écrit Martyn Smith, lectrice de uDiscover Music. “Écouter” Je n’ai pas besoin de docteur “a été un moment qui a changé ma vie et le catalyseur de ma vie musicale, [45] des années plus tard, j’aime toujours chaque minute! Merci Humble Pie et merci Stevie [Marriott], la quintessence du rock & roll. ”

