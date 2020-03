I Break Horses partage sa nouvelle chanson «Neon Lights», annonce de nouveaux avertissements d’album: Écoutez

I Break Horses, le projet pop dirigé par Maria Lendén, a un nouvel album qui sortira plus tard ce printemps. Ça s’appelle Warnings, et c’est son premier record en six ans, après le clair-obscur de 2014. Écoutez «Neon Lights» de l’album, qui arrive le 8 mai via Bella Union / PIAS, ci-dessous.

Avant l’annonce du disque, Lendén a partagé deux autres nouvelles chansons en février: «Je serai la mort de toi» et «Death Engine». Elle a également récemment créé une liste de lecture pour Brooklyn Vegan de chansons pour passer du temps en vase clos.

