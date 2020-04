Ian Anderson de Jethro Tull dédie «Nous disons merci» à Covid 19 héros en première ligne

JETHRO TULLc’est Ian Anderson et son ami / collaborateur de longue date Leslie Mandoki ont enregistré la chanson “Nous disons merci” comme une dédicace à tout le monde sur la ligne de front, des médecins aux employés des épiceries, dans l’incroyable bataille des coronavirus.

Écrit par le producteur hongrois / allemand / auteur-compositeur / chef d’orchestre de ÂMES SOEURS (qui a présenté Ian au cours des années), “Nous disons merci” a été écrit dans le contexte de Lesliepropre isolement en Allemagne, où sa femme médecin, Eva, est un premier médecin de contact. En utilisant la distance sociale comme fondement de leur collaboration, Leslie pistes envoyées par e-mail en Angleterre pour Ian pour chanter et jouer de la flûte entre le 7 et le 8 avril.

Ian et Leslie ont travaillé ensemble pendant plus de 20 ans sur diverses collaborations avec son groupe de jazz-rock ÂMES SOEURS mettant en vedette le bon et le grand du rock classique et du jazz. Artistes en ÂMES SOEURS (au fil des ans) ont inclus David Clayton-Thomas, Bobby Kimball, Tony Carey, Jack Bruce, Chaka Khan, Chris Thompson, Steve Lukather, Eric Burdon, Nik Kershaw, Greg Lake, Al Di Meola, Excité et Michael Brecker, Bill Evans, Mike Stern, Paul Carrack, Peter Frampton et Jon Lord.

En plus des médecins et des soignants courageux et travailleurs de première ligne, les paroles font référence à la police, aux commis d’épicerie et aux supermarchés. Ian ajoute la sombre référence aux spéculateurs qui tuent la crise actuelle. Il dit: “Ils savent qui ils sont.”

