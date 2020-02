Ian Anderson de Jethro Tull dit que les contes de débauche de Led Zeppelin sont «probablement exagérés»

JETHRO TULL homme principal Ian Anderson a parlé de la sortie tardive de son nouvel album, ainsi que de sa supposée “feud” avec Robert Plant, dans une toute nouvelle interview avec Eonmusic. Dans un régal pour les fans de longue date, le dieu prog a promis que le nouvel ensemble, son premier depuis 2014 “Homo Erraticus” sera un tout nouveau concept.

Sur sa relation avec Plante, et LED ZEPPELIN, qui remonte à TULLest très tôt comme un acte de soutien aux icônes du rock, Anderson a révélé: “Nous avons rarement parlé, en particulier à Robert, qui était sur un plan supérieur, en tant que chanteur et en tant que personne. jimmy Page était un peu plus sympathique, mais[[John] Bonham, tu t’es éloigné d’un kilomètre, parce que c’était un fou fou. Il a toujours été assez poli avec moi, mais je l’ai probablement juste vu de bonne humeur rare. Je pense que dans une certaine mesure, les histoires de LED ZEPPELIN étant des hellraisers qui ont fait leur chemin à travers l’Amérique, il y a un élément absolu de vérité à ce sujet, mais probablement exagéré. “

Continuant à parler de sa soi-disant “feud” avec Plante, Ian a déclaré: “Je me souviens avoir rencontré Robert Plant, et il a dit: «J’espère que nous pouvons mettre cela derrière nous» et j’ai dit: «Quoi? Et il a dit: “Quoi qu’il en soit, car nous sommes censés nous disputer.” Et j’ai dit: “Exactement.” Nous n’avons jamais eu de querelle, car nous ne communiquions pas vraiment. LED ZEPPELIN étaient LED ZEPPELIN. C’étaient des dieux du rock, et nous étions l’humble acte de soutien. “

Sur l’avancement de son nouvel album solo, Anderson a déclaré: “C’est un autre de ces albums qui est vaguement défini comme étant du” rock progressif “. C’est un album thématique et conceptuel qui a, je pense, assez soigneusement considéré les références lyriques. Mais donner le jeu loin en disant: “Eh bien, c’est de cela qu’il s’agit”, il enlève plutôt le plaisir pour les gens qui vont regarder derrière les paroles et voir quel est le fil conducteur. “

Il a poursuivi: “Cette interview aurait pu se terminer avec moi en disant:” Ouais, je viens de terminer les derniers mixages du nouvel album “, mais la réalité est qu’encore une fois, j’avais mis de côté janvier et février pour travailler pour terminer le nouvel album, et qui vient de disparaître. Donc, je peux prédire avec confiance que dans les 10 prochaines années, cet album sortira. “

Lisez l’intégralité de l’interview à Eonmusic.

