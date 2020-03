Ice T de Body Count sur la pandémie de coronavirus: «C’est quelque chose qui allait se passer finalement»

Dans une nouvelle interview avec The MetalSucks Podcast, COMPTE DU CORPS chanteur Ice-T a parlé de la propagation du coronavirus détenant maintenant une grande partie des otages du monde. Il a dit (entendre l’audio ci-dessous): “C’est quelque chose qui allait arriver finalement. Et autant que nous aimons jouer comme si nous étions préparés pour ce genre de choses, nous ne le sommes pas. Nous dépensons tellement d’argent pour la guerre et tout Je sais que la plus grande menace pour les humains serait une forme de maladie, une forme de virus ou quelque chose il y a longtemps. Peut-être que s’ils réussissent à traverser celui-ci – ce dont je suis sûr qu’ils le fera, parce que la chose n’est pas aussi mortelle qu’elle pourrait l’être – je pense que ça va mettre tout le monde en échec pour ce type de situation, ces épidémies. Parce que ce ne sera pas le dernier. “

Ice-T, qui réside dans le New Jersey, a également évoqué le ralentissement économique et financier mondial déclenché par la pandémie de coronavirus.

“Cela ne fait que quatre jours[depuislegouvernementdémocrate[sinceDemocraticGovPhil Murphy a annoncé que le New Jersey ferait l’objet d’une ordonnance de séjour à domicile]. Et si ça durait six mois? Vous envisagez donc essentiellement un recalibrage du monde tel que nous le connaissons – la façon dont le monde fonctionne.

“Quand tout le monde commence à faire mal en même temps, vous ne pouvez pas aller à gauche ou à droite et dire:” Hé, mec, aide-moi, “parce que ce gars est foutu”, a-t-il poursuivi. “Ses [hurting] tout le monde simultanément. Donc ça va être très, très intéressant de voir comment ça se passe. J’espère que ça ne va pas vraiment mal. Cela pourrait éclater. Tu vas en entendre parler dans différentes villes, parce que quelqu’un va tirer sur quelqu’un. [Laughs] Je veux dire, aussi foutu que ça puisse être, ça va éclater. “

Le président Donald Trump Mardi, il espérait que l’économie du pays serait de nouveau opérationnelle d’ici Pâques – dimanche 12 avril. Il a également comparé une fois de plus le coronavirus à la grippe dans une tentative apparente de minimiser le risque posé par la nouvelle maladie. Mais les experts en santé publique ont averti que le coronavirus est nettement plus contagieux.

Plus de 400 000 cas de coronavirus ont été signalés dans le monde et plus de 18 000 décès à ce jour, mettant les systèmes de santé publique et les services d’urgence sous une pression immense.

COMPTE DU CORPSseptième album studio, “Carnivore”, a été publié le 6 mars via Century Media.



