ICM Partners acquiert Primary Talent International à Londres

L’agence mondiale de talents ICM Partners a acquis Primary Talent International, un organisateur de musique live basé à Londres qui travaille avec un éventail d’artistes de premier plan.

Comme ICM Partners représente de nombreux groupes et musiciens bien connus (en plus des piliers du divertissement dans le cinéma, la télévision et d’autres sphères professionnelles), l’accord devrait considérablement améliorer leurs offres de tournées internationales. Les clients de Primary Talent, quant à eux, bénéficieront de la portée et des capacités d’une agence de talents de premier plan.

Selon les détails de l’accord, l’équipe de Primary Talent continuera de travailler dans les bureaux de Londres mentionnés, et les membres du conseil d’administration maintiendront leurs positions tout en coordonnant avec les dirigeants d’ICM Partners et en prenant des mesures pour atteindre des objectifs communs à long terme. Les conditions financières de l’accord n’ont pas encore été révélées publiquement.

Parlant de l’acquisition dans un communiqué, le PDG d’ICM Partners, Chris Silbermann, a déclaré que son entreprise accueillera «avec enthousiasme» Primary Talent dans le giron. Silbermann a également noté la valeur stratégique de l’accord pour ICM, du point de vue de la promotion des événements internationaux, et a indiqué que les nouvelles ressources de représentation de Primary Talent “amèneraient leurs clients et leur agence vers les niveaux de réussite suivants”.

Toujours dans un communiqué, Matt Bates, de Primary Talent, a réitéré le succès massif de son agence, a frappé d’une note optimiste pour l’avenir et a reconnu que le partenariat fournissait “une opportunité supplémentaire d’offrir à nos clients l’étendue et les ressources d’une grande agence”.

Primary Talent International a été fondée en 1990 et a conclu des accords avec plus de 900 artistes, dont Lana Del Rey, Stormzy, The 1975 et The Dropkick Murphys, pour n’en nommer que quelques-uns.

En particulier, l’organisation a établi une vaste liste de DJ en plus de sa gamme d’artistes.

ICM Partners, pour sa part, a été fondée en 1975 et est considérée comme l’une des principales agences de talents d’aujourd’hui. Jerry Seinfeld, Chris Rock, Vince Gilligan, Samuel L. Jackson et de nombreuses autres personnalités du divertissement bien connues sont actuellement signés à l’agence.

Certains ont indiqué que ICM Partners cherchait également à s’implanter sur le marché britannique du film et de la télévision, mais ces rumeurs n’ont pas été corroborées – ou niées – par les responsables de l’ICM.