ICM Partners vend une participation de 33% à une évaluation de 450 millions de dollars

ICM Partners, qui est l'une des plus grandes agences de talents, littéraires et de concerts aux États-Unis, a vendu 33% de l'agence pour 150 millions de dollars à une société de capital-investissement appelée Crestview Partners.

L'accord valorise l'entreprise à 450 millions de dollars.

Fait intéressant, il n'y a pas si longtemps, une autre société de capital-investissement – Rizvi Traverse Management – détenait ICM. En 2012, après la détérioration des relations entre les deux sociétés, un groupe de près de 30 partenaires ICM – dirigé par Chris Silbermann – a racheté la société.

L'accord avec Crestview, cependant, est différent, car les partenaires d'ICM ont conservé la propriété majoritaire de l'entreprise. Dans une déclaration publiée par Silbermann à Variety, il a déclaré: «Je suis le PDG et cela ne change pas. Nous contrôlons le conseil d'administration; il est géré par des agents. "

Il a en outre indiqué que la société utiliserait l'afflux de capitaux à diverses fins. Cela comprend la récompense des employés dans toute l'agence, le financement d'acquisitions d'autres agences et propriétés et le recrutement d'agents de haut vol.

ICM n'est pas la première agence performante à proposer des parts de capital. Plus tôt cette année, William Morris Endeavour a tenté de déposer une introduction en bourse avant de l'annuler brusquement quelques mois plus tard.

Pendant l'effort, Endeavour a eu des ennuis avec la Writers Guild of America (WGA) parce qu'ils avaient l'intention de financer des productions avec la nouvelle capitale, que le syndicat considérait comme un conflit d'intérêts. Cela a conduit des milliers de scénaristes à quitter l'agence.

Mais ICM croit fermement qu'ils éviteront de tels problèmes.

Silbermann insiste sur le fait que, contrairement à Endeavour, l'agence restera concentrée sur la représentation. "Cette (capitale) nous donnera la puissance de feu dont nous avons besoin pour avoir des conversations très intéressantes et conclure des accords intéressants", a-t-il déclaré.

Brian Cassidy, qui est partenaire et responsable des médias pour Crestview, a également commenté l'accord. Il a déclaré: «Nous sommes ravis de nous associer à Chris et aux agents dévoués et à l'équipe de direction d'ICM Partners, pour aider à accélérer leur expansion à une époque de demande mondiale sans précédent de contenu, de créateurs de contenu et d'artistes qui donnent vie à tout cela.»