Icône de l’âme, pionnier de l’industrie: l’héritage de Sam Cooke

Le regretté et vraiment grand Sam Cooke est né à Clarksdale, Mississippi, le 22 janvier 1931. Imaginer ce grand styliste vocal en tant que personne âgée est particulièrement émouvant quand on se souvient qu’il n’avait que 33 ans lorsqu’il a été abattu dans un motel en décembre. 1964. Son décès était insalubre, mais en seulement quelques années de succès, ses chansons et sa technique de chant inégalée avaient déjà influencé de nombreuses générations de stars à venir.

La beauté et le style inné de Sam en ont fait un véritable coup de cœur, mais n’oublions pas qu’il a également été l’un des premiers musiciens afro-américains à avoir une véritable compréhension de l’industrie musicale et de son fonctionnement. Il allait former sa propre maison de disques et maison d’édition, presque inconnue pour un artiste noir à l’époque.

L’esprit s’interroge sur ce qu’il aurait pu accomplir, en tant que figure de proue du mouvement des droits civiques, en tant qu’artiste solo et, peut-être, en collaboration avec certains de ses pairs et admirateurs. Sam Cooke et, peut-être, Aretha Franklin, qui s’est évanouie contre lui à l’adolescence? Smokey Robinson, Rod Stewart, Bruce Springsteen, Elton John et bien d’autres encore auraient sûrement tous fait la queue pour travailler avec lui. Peut-être même, collectivement ou individuellement, Les Beatles.

Pour beaucoup, Cooke a fondamentalement inventé la musique soul, mais il n’aurait jamais pu apporter une interprétation aussi inspirée à son recueil de chansons s’il n’était pas issu du gospel. Ses enregistrements avec les Soul Stirrers sont en effet émouvants, et même s’il y avait ceux qui s’opposaient à son supposé «abandon» de ses racines d’église pour chanter de la musique pop, le monde aurait été beaucoup plus pauvre si Sam n’avait pas fait cette progression. Lisez l’aperçu complet de uDiscover Music sur l’intersection entre le gospel et la soul.

Pas moins une présence imposante dans la production musicale que le regretté Jerry Wexler était cité dans l’histoire de la musique soul de Gerri Hirshey, Nowhere To Run, comme disant: «Personne n’a mis plus de gens sur des brancards que Sam Cooke, personne. Il doit être le meilleur chanteur de tous les temps, sans exception. Je veux dire que personne ne peut toucher Sam Cooke. Quand j’écoute Sam, tout s’en va. Modulation, ombrage, dynamique, progression, émotion, toutes les qualités essentielles – il avait tout. »

Cooke a été enterré par une froide journée glaciale à Chicago, où 25 000 personnes se sont rendues hommage. Ray Charles a chanté et après que le corps de Sam a été rapatrié de Los Angeles, son ami, le jeune Muhammad Ali, a été autorisé à une visite privée. Sam Cooke a touché des millions de personnes, et le fait toujours.

