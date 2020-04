Idée de contrôle de la température des flotteurs Disney pour les parcs à thème; Cela pourrait-il fonctionner?

Dans une récente interview, Bob Iger a parlé de sa vision à long terme pour la réouverture des parcs à thème bien-aimés de Disney, qui sont tous fermés en raison de la crise du coronavirus (COVID-19).

Les commentaires d’Iger ont touché un certain nombre de sujets intéressants, y compris les vérifications de température avant l’entrée comme moyen de reprendre (principalement) les opérations normales du parc à thème Disney avant que la pandémie ne passe complètement. La plus grande question entourant cette mesure préventive (et la réouverture correspondante) est assez simple: peut-elle fonctionner?

Avant de creuser l’enquête, il convient de rappeler les enjeux économiques considérables de la question. Les entreprises de divertissement et de loisirs grand public, des parcs à thème aux restaurants et à de nombreux intermédiaires, ont du mal à faire face aux mesures imposées par le gouvernement visant à freiner la propagation du coronavirus.

Hier, Digital Music News a été le premier à signaler que l’industrie des concerts pourrait subir des pertes pouvant atteindre 8,9 milliards de dollars en 2020, selon le temps qu’il faudra pour que la pandémie de coronavirus se résorbe.

Ces points signifient que les employés immédiats – le personnel du parc à thème, les serveurs et les cuisiniers, et les équipes d’événements en direct, pour n’en nommer que quelques-uns – sont sans chèque de paie régulier. Mais les implications fiscales plus larges – la perte de revenus pour les fabricants de marchandises, toutes sortes de sous-traitants et les distributeurs de produits alimentaires, pour n’en nommer que quelques-uns – sont également importantes.

Et donc, pour de multiples raisons, il est impératif que la sphère des événements en direct et l’économie rouvrent le plus rapidement possible. Bien sûr, précipiter le processus ou ne pas mettre en œuvre des mesures de sécurité pourrait coûter des vies supplémentaires, et un équilibre doit être trouvé entre l’opportunité et la prudence. Les contrôles de température suggérés par Iger (ainsi que les désinfections présumées) sont un parfait exemple de cet équilibre.

Ces contrôles de température devraient empêcher certains patients atteints de COVID-19 d’entrer dans les parcs Disney (et d’autres entreprises et fonctions de foule), et la vitesse et l’abordabilité du test sont décidément positives.

Même avec des efforts de désinfection complets, cependant, l’initiative ne serait probablement pas entièrement efficace si elle n’était pas complétée par des tests proactifs de coronavirus à domicile.

Plusieurs professionnels de la santé et chercheurs ont déterminé qu’une grande partie des nouveaux porteurs de coronavirus sont asymptomatiques – en termes de température et autres – mais sont toujours capables de propager la maladie à ceux qui connaîtront de graves complications de santé. (Les scientifiques étudient également la variance des réactions individuelles au COVID-19, en mettant l’accent sur les traits génétiques et l’ADN.)

De plus, les entités commerciales basées sur la foule devront faire face à d’autres risques de coronavirus. Même si cela est réalisable d’un point de vue logistique, tester tous ceux qui ont l’intention de fréquenter un restaurant, profiter d’un parc à thème ou assister à un concert est peu susceptible d’arrêter la propagation de COVID-19, étant donné la précision actuelle des tests. Les experts prévoient qu’environ un tiers des nouveaux patients atteints de coronavirus reçoivent des résultats de test négatifs, bien que le chiffre s’améliorera probablement une fois que les tests nouvellement développés seront plus largement diffusés.

De plus, COVID-19 peut survivre pendant environ deux jours sur les vêtements et plus longtemps sur d’autres surfaces.

Néanmoins, les vérifications prospectives de la température de Disney représentent un pas important dans la bonne direction – et dont l’industrie du concert peut également bénéficier. En coordination avec une augmentation continue (et bien nécessaire) de la fabrication de kits de test de coronavirus, ce plan d’action pourrait servir de base au retour éventuel du divertissement à la normale.