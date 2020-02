Identifyy représente les droits YouTube, Facebook et IG de plus de 75 000 artistes

Comment les artistes indépendants et les petits producteurs ont-ils accès à YouTube Content ID et Facebook Rights Manager?

Les artistes signés sur des labels affiliés à Merlin ont une chance de revendiquer et de monétiser, si leurs labels sont capables de se doter de personnel et de faire le travail. Et les grands artistes et éditeurs affiliés aux labels sont évidemment bien placés. Mais les petits détenteurs de droits indépendants peuvent ne pas avoir la masse critique et le pouvoir nécessaire pour accéder, se faire remarquer et monétiser correctement.

Se pourrait-il que seuls les plus grands labels et distributeurs aient un accès direct aux plateformes de reconnaissance et de réclamation de contenu YouTube, Facebook et Instagram? Selon Ryan Born, fondateur d’Identifyy / HAAWK, l’accès est basé sur un simple jeu de nombres.

“Les petits artistes indépendants et les titulaires de droits semblent avoir du mal à se rendre sur YouTube et Facebook et à établir une relation qui leur donne accès aux outils disponibles pour les plus grands joueurs”, a déclaré Born à Digital Music News. «De temps en temps, nous entendons parler de situations dans lesquelles ils ont accès, et c’est évidemment une situation au cas par cas. D’une manière générale, cependant, il semble qu’aujourd’hui, les comptes YouTube Content ID et Facebook Rights Manager sont rarement délivrés à des titulaires de droits musicaux non découverts, non signés, petits et indépendants. »

Pire encore, les créateurs indépendants ont à peine une chance contre une entreprise de médias massive et bien implantée en cas de litige.

À tort ou à raison, les problèmes de droits et les conflits sont généralement jugés en faveur des méga-labels, des éditeurs, des maisons de médias établies et d’autres poids lourds – car ils sont plus grands, mieux dotés en personnel, mieux financés et ont beaucoup d’avocats.

C’est une triste situation, mais aussi un problème de marché qui mérite d’être résolu.

Identifyy, qui est détenu et exploité par HAAWK, a un argumentaire simple: ils veulent aider les artistes – de tout niveau – à identifier, contrôler, revendiquer et monétiser la musique utilisée dans les vidéos sur YouTube, Facebook, Instagram et d’autres plateformes de vidéos sociales.

Pour commencer, HAAWK est un partenaire certifié YouTube Content ID. Cela signifie, par défaut, que les artistes qui se connectent à Identifyy bénéficient des connaissances et de l’expérience de l’entreprise. Born a précédemment fondé AdRev, qui jouait dans un bac à sable de gestion des droits similaire (la société a été vendue en 2015 et appartient actuellement à Downtown Music Holdings / CD Baby; Born n’est plus impliqué).

Maintenant, il est temps de remplir la grande tente. Dans ses blocs de départ bêta, Identifyy a déjà amassé 75 000 artistes, labels, compositeurs, auteurs-compositeurs et producteurs de musique enregistrés en neuf mois environ. Maintenant, avec une preuve de concept en main, la plate-forme s’associe avec DMN et d’autres pôles industriels pour multiplier ce chiffre.

Et avec les chiffres vient le pouvoir. Born nous a dit que les artistes Identifyy peuvent immédiatement numériser, réclamer, monétiser et gagner des redevances en réclamant des vidéos YouTube utilisant leur musique, tout comme les plus grands propriétaires de contenu.

Tout est possible à partir du tableau de bord Identifyy. En termes de coût, Identifyy est en fait libre d’adhérer. Sur le backend, la plate-forme prend une réduction de 30% des redevances captées.

Quant à Facebook et Instagram, ces plateformes sont toujours en développement, du moins en ce qui concerne la gestion de contenu et les paiements de redevances.

Alors que Facebook (et son Instagram en propriété exclusive) ont conclu des accords de licence avec les majors, Merlin et d’autres grandes sociétés de médias, les titulaires de droits indépendants plus petits et non affiliés se tournent vers des administrateurs comme Identifyy pour obtenir de l’aide.

Facebook a déjà payé des sommes forfaitaires pour sécuriser les licences des principaux labels et des grands propriétaires de contenu. Mais la communauté indépendante attend toujours le jour où Facebook offrira un accès à la monétisation vidéo individuelle, aux analyses et aux paiements de redevances.

Avant ce moment, Facebook semble cloner le système Content ID de YouTube, tout en offrant aux artistes une “promotion gratuite”.

En attendant, Identifyy positionne les artistes pour commencer à recevoir des revenus Facebook et Instagram dès qu’ils seront disponibles pour les titulaires de droits indépendants. Pour le moment, cependant, Facebook et Instagram ne sont tout simplement pas des plates-formes génératrices de redevances, du moins pas sur une base vidéo par vidéo, comme c’est le cas avec YouTube.

Tout cela signifie que les soutiens de famille sont encore ailleurs.

“À l’heure actuelle, la majorité de l’argent en streaming provient de YouTube, Spotify, Apple Music, puis Amazon dans une moindre mesure mais de plus en plus”, a déclaré Born. «Après les quatre grands, tout le reste ne semble être qu’un petit pourcentage du revenu global des redevances de streaming. Nous espérons que Facebook et Instagram transformeront les quatre grands en six grands. »

Et Born a peut-être raison à ce sujet: la large autorisation de Facebook des principaux droits de label / distributeur ne peut durer aussi longtemps. Ce n’est qu’une question de temps avant que Facebook et Instagram ouvrent les vannes et commencent à comptabiliser, signaler et payer des redevances sur une base vidéo individuelle pour les millions de vidéos diffusées sur leur service, qui incorporent toutes de la musique sans les licences appropriées en place.

Malheureusement, la différence entre la distribution sur Spotify et la gestion des droits sur YouTube / Facebook est énorme.

Des distributeurs comme TuneCore et Distrokid ont maîtrisé l’art de la distribution sur des plateformes comme Spotify et Apple Music. Mais la tâche de pousser le contenu vers des plates-formes de streaming à la demande, bien que certainement pleine de complications, est assez simple par rapport à la bête sauvage et protégée par DMCA qu’est YouTube.

La distribution traditionnelle est généralement un téléchargement unique, suivi de tâches prévisibles comme le comptage de flux et les paiements de redevances. Avec la gestion des droits sur des plateformes comme YouTube / Facebook, c’est un travail 24h / 24 et 7j / 7 chargé de complexités répétées. “Avec la distribution traditionnelle – la comptabilité et les rapports mis à part – après la sortie et la promotion initiales, vous avez pratiquement terminé”, a déclaré Born. “Mais avec la gestion des droits, vous n’avez jamais terminé. Ce sont des variations, des interactions, des réclamations, des litiges, des conflits et des résolutions sans fin, suivis de nouvelles mises en ligne de vidéos, où le cycle sans fin se répète ensuite.

“Sans oublier que la gestion des droits s’applique à la fois aux droits de maître et aux droits de publication, mais les distributeurs ne gèrent et ne possèdent généralement que des droits sur les maîtres, ce qui signifie que la publication de l’argent secondaire peut passer à travers les mailles du filet si vous n’utilisez pas le bon partenaire.”

Les distributeurs doivent recruter pour gérer cela – et certains le font. Mais c’est vraiment difficile de travailler ce genre de choses toute la journée.

Pour bien le faire, ils ont besoin d’une équipe expérimentée et hyper concentrée. Et même s’ils ont cette équipe en place, un partenaire dévoué à plein temps à la gestion des droits peut mieux garantir que vos revenus sur YouTube, Facebook et Instagram sont entièrement optimisés.

Plus précisément, Identifyy emploie une équipe dédiée uniquement à l’examen et à la réclamation manuelle des 65% de vidéos signalées qui ne sont pas mises en correspondance automatiquement par Content ID. C’est un travail ardu, mais les efforts peuvent porter leurs fruits sous la forme d’une augmentation considérable des redevances générées par la monétisation de vidéos supplémentaires.

Désormais, la mission de Born pour HAAWK est non seulement d’offrir la technologie et l’équipe sérieuses requises par la gestion des droits des vidéos sur les réseaux sociaux, mais également d’amasser un nombre critique d’artistes et de propriétaires de contenu pour faire d’Identifyy un poids lourd influent. Avec 75 000 détenteurs de droits à bord, il semble que Born soit sur le point de construire une deuxième société de gestion de droits prospère.