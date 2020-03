Idris Elba dit qu’il a été testé positif pour le coronavirus

Idris Elba a annoncé qu’il avait testé positif pour le coronavirus (COVID-19). Sur Twitter, avec une vidéo révélant les nouvelles, Elba a écrit: «Je me sens bien. Je n’ai jusqu’à présent aucun symptôme, mais j’ai été isolé depuis que j’ai découvert mon exposition possible au virus. » Dans la vidéo, Elba conseille aux fans de continuer les pratiques de distanciation sociale et de lavage des mains. Regardez ci-dessous.

L’année dernière, Idris Elba a rejoint James BKS, Little Simz et Q-Tip sur le single «New Breed». Toujours en 2019, Elba s’est produite à Coachella, en vedette dans le clip de “Vossi Bop” de Stormzy, et a joué dans Cats aux côtés de chanteurs comme Taylor Swift et Jason Derulo. Idris Elba a récemment été casté dans le film Netflix The Harder They Fall, coproduit par JAY-Z.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ

— Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020