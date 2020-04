Iggy Pop annonce The Idiot and Lust for Life Reissues, New Bowie Years Box Set

Iggy Pop a annoncé de nouvelles rééditions 2xCD de ses albums classiques The Idiot et Lust for Life. En plus des versions remasterisées des albums originaux, les rééditions proposent des disques live bonus: Live at The Rainbow Theatre, enregistré au Finsbury Park de Londres en 1977, et TV Eye Live, respectivement.

Le fondateur des Stooges publie également un coffret plus vaste appelé The Bowie Years, une collection 7xCD qui comprend ces deux rééditions, ainsi que des démos et des raretés et d’autres enregistrements en direct de son temps de travail avec David Bowie à Berlin. Tous ces éléments arrivent le 29 mai via UMe. Découvrez un mélange alternatif de «China Girl» ci-dessous, tiré du plus grand coffret.

Le dernier album d’Iggy Pop, un LP collaboratif avec Noveller et Leron Thomas intitulé Free, est sorti l’année dernière. Plus tôt ce mois-ci, il a rejoint Jane Birkin sur Fallon pour une interprétation de «Elisa» de Serge Gainsbourg.

.