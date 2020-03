Iggy Pop annonce un événement d’écoute d’album et une conversation «gratuits»

L’infatigable Iggy Pop a été non-stop depuis son atterrissage il y a deux semaines dans son terrain de jeu unique de New York: il a joué “Nous sommes les gens” avec Laurie Anderson au Carnegie Hall et a fait ses débuts une nouvelle vidéo frappante pour son interprétation en studio de la même 1970 Lou Reed poème. Il est revenu à “Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon” en duo avec Jane Birkin sur Serge Gainsbourgc’est “Elisa” et est apparu au Gainsbourg Tribute au Beacon Theatre. Il a généralement maintenu un calendrier qui ferait tomber une rockstar de tout âge …

… Dont une soirée très spéciale le samedi 7 mars à Perrotin à New York pour une sortie limitée et numérotée en vinyle «Test Pressing» de son album salué par la critique “Gratuit” (Enregistrements de Loma Vista), mettant en vedette des couvertures et une collaboration créative avec Maurizio Cattelan. Au pop-up d’une journée à Perrotin, Iggy Pop et Maurizio Cattelan des exemplaires signés du vinyle spécial “test pressing”, désormais disponible en 340 exemplaires numérotés dans le monde, dont un single bonus de sept pouces avec deux titres inédits exclusifs à cette collaboration artistique spéciale: Iggyest une interprétation a cappella de “Brahms Lullaby” et “Épître au tromba”, une ode sincère à un compagnon canin tardif. Chaque exemplaire de cette édition numérotée de 340 est livré dans un sachet japonais refermable. L’événement Perrotin a également présenté des livres et des marchandises couvrant Maurizio Cattelancarrière, ainsi qu’une série d’impressions artistiques Iggy Pop, gracieuseté de la Morrison Gallery.

Pour ceux qui n’ont pas pu croiser Iggy en chair et en os lors de son gant à New York, le mardi 10 mars, le verra accueillir une exploration intime exclusive de “Gratuit” filmé au YouTube Space de New York et diffusé exclusivement sur le Iggy Pop YouTube chaîne à partir de 15 h EST. Joindre Iggy en conversation avec des fans assez chanceux pour avoir assisté et pris un voyage plus profond dans le dernier opus d’Iggy, salué comme “faisant partie de la Iggy Pop master class en faisant les choses à votre façon “par GQ.

“Gratuit” a été initialement publié le 13 septembre 2019 par Enregistrements de Loma Vista. Avec des collaborateurs Leron Thomas (trompette / touches / composition / producteur) et Noveller (guitare / chant / producteur), l’album tient une place singulière dans Iggycanon de – et a généré des éloges convenablement uniques: Le New York Times a appelé la chanson titre “atmosphérique et insaisissable” et a salué la chanson “Sonali” comme “une quasi-valse précipitée, flottante, qui se précipite vers une destination non divulguée, fantaisiste mais motivée”. Pierre roulante régalé Iggyperformances du nouveau record, “Pop fléchit son baryton, s’exprimant plus clairement que jamais. “Et The Washington Post c’est noté “Iggy hante ces nouvelles chansons comme un esprit digne – ce qui pourrait faire ‘Gratuit’ une exposition sur la mort, ou la transcendance, ou les deux. ”



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).