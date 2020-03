Iggy Pop et Josh Homme projettent un documentaire américain Valhalla en ligne

Iggy Pop et Josh Homme projettent en ligne leur documentaire américain Valhalla pour les fans qui s’isolent pendant la crise des coronavirus. Vous pouvez le vérifier en entier ci-dessous.

L’Américain Valhalla raconte l’histoire de la collaboration entre les deux non-conformistes du rock américain, avec Dean Fertita (Queens of the Stone Age) et le batteur Matt Helders (Arctic Monkeys) qui ont abouti à la création du 17e album studio très acclamé de Pop, le Post de 2016. Dépression pop.

Dans un post partagé sur son Instagram, Iggy a déclaré aux fans: «Nous sommes très déterminés à nous assurer de rester à la maison. Par conséquent, nous avons un régal pour vous lundi. Une seule et unique projection d’American Valhalla en ligne! »

Il a ajouté: “Nous sommes ravis que Eagle Rock ait décidé de partager son trésor et nous aurons tous la chance de revivre #PostPopDepression.”

Une description sur le site officiel du documentaire dit d’American Valhalla: «Le film vous emmène dans un voyage depuis la conception de ce partenariat musical et les premières démos enregistrées dans le désert californien par – ce qui est devenu – le groupe« Post Pop Depression »qui comprenait Dean Fertita (QOTSA) et le batteur Matt Helders (Arctic Monkeys), et sur la sortie de l’album, ont suivi une tournée américaine et européenne à guichets fermés qui a présenté la performance épique au Royal Albert Hall à Londres. “

Réalisé par Andreas Neumann, L’Américain Valhalla a suscité des éloges considérables de la part de la critique, Billboard déclarant que le film réussit à «capturer de nombreux moments intimes en coulisses ainsi que des spectacles en direct à indice d’octane élevé».

«Le film positionne le spectateur dans la pièce avec Iggy, Homme, & co. derrière les planches et entre les riffs, examinant leur processus créatif. Des feuilles de paroles, des lettres et des entrées de journal ouvrent la porte à la chimie et à l’énergie de leur expérience musicale. Au milieu de ce portrait inébranlable d’inspiration et de créativité, un mantra central des 81 minutes de l’Américain Valhalla se dévoile: “Vous ne risquez rien, vous ne gagnez rien”.

L’American Valhalla peut être acheté ici.