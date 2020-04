Iggy Pop fête son anniversaire avec “Family Affair” et vous pouvez le télécharger gratuitement

Le 21 avril mais en 1947 est né le grand Iggy Pop, qui soit avec The Stooges soit grâce à son énorme carrière de soliste est devenu une véritable légende de la musique grâce au fait qu’il a composé des chansons qui sont devenues des classiques comme “I Wanna Be Your Dog”, “Lust For Life” ou “The Passenger”. Contrairement à beaucoup de sa génération, le chanteur a collaboré activement avec des musiciens plus actuels tels que Josh Homme, et en ces temps complexes que nous vivons, il a décidé de fêter son anniversaire en sortant de nouvelles musiques.

Après être revenu l’année dernière pour sortir un nouvel album studio appelé Free – l’un des albums les plus mélancoliques et les plus matures de toute sa carrière -, Iggy Pop nous surprend en lançant sur son compte Bandcamp une chanson intitulée “Family Affair”, qui va sûrement égayer la journée Parce que l’artiste légendaire ose y explorer d’autres types de rythmes et de sons, soutenu par l’énorme trajectoire qu’il a acquise au fil des ans.

C’est une chanson pop sophistiquée Là où le chanteur de 73 ans laisse cette touche jazz et l’air mélancolique qu’il nous a présenté dans son dernier disque pour s’amuser pendant près de six minutes. Dans cette chanson on peut entendre des influences de genres comme le funk –Eh bien a la participation de Bootsy Collins à la basse, connu pour travailler avec James Brown et avec des groupes comme Parliament et Funkadelic. Bien que cette étape qu’Iggy ait prise nous surprend, tout est adapté pour que la voix grave qu’il a brille complètement..

A propos de “Family Affair”, Iggy a dit que cette chanson lui faisait sentir merveilleux, alors en ces temps complexes que nous vivons, la meilleure chose était de la partager avec tout le monde: “(Cette chanson) m’a fait du bien et c’était une bonne compagnie et j’espérais pouvoir la sortir et être aussi une bonne compagnie pour quelqu’un d’autre.” Pour l’instant, la seule façon de l’écouter est via votre compte Bandcamp, et vous pouvez également le télécharger pour le répéter autant de fois que vous le souhaitez –Seuls les téléchargements sont limités, nous vous recommandons donc de vous dépêcher pour ne pas les gagner–.

Il vaut mieux ne pas vous en dire plus, arrêtez ce que vous faites et Commencez la journée du bon pied en écoutant «Family Affair», la nouvelle chanson Iggy Pop ci-dessous:

Family Affair par Iggy Pop