Iggy Pop lance une nouvelle version de “China Girl” avec David Bowie

Sans doute l’une des plus grandes collaborations de l’histoire de la musique a été celle formée par Iggy Pop et David Bowie. Comme vous vous en souvenez peut-être, le chanteur des Stooges et Ziggy Stardust sont devenus amis au début des années 70, mais au milieu de la décennie, ils ont tous deux commencé à avoir des problèmes de drogue, alors ils ont décidé de déménager ensemble à Berlin et ainsi se libérer de leurs dépendances. Cependant, à cette époque, ils ont commencé à travailler sur des chansons qui deviendraient plus tard des classiques de la musique.

Le résultat de tout cela a été deux des albums les plus acclamés de l’histoire et de sa carrière, The Idiot et Lust For Life., qui ont été produits par Bowie lui-même. De toutes ces grandes chansons qui apparaissent sur les deux albums comme “The Passenger”, “Lust For Life” et “Tonight”, mais sans aucun doute l’une des chansons dont tout le monde se souvient est «China Girl», où une harmonie était vraiment ressentie entre la voix indubitable d’Iggy et le puissant esprit créatif de DavidMais ce n’est que lorsque Bowie l’a enregistré que beaucoup de gens la connaîtront.

Dans le cadre des célébrations et pour réchauffer les moteurs avant la sortie de The Bowie Years, le nouveau matériel de compilation de la chanteuse anglaise – qui comprend plusieurs faces B et des prises jamais entendues -, ainsi que les rééditions des albums Iggy Pop les plus importants , La chanteuse a décidé de sortir une nouvelle version de “China Girl”, dont nous sommes sûrs que les fans des deux musiciens vont adorer.

Contrairement à la version que nous avons entendue dans la légendaire danse de Let, ici, ils nous montrent la version la plus grossière de la chanson, qui s’éloigne complètement du son quelque peu dansant que Bowie a montré quand il a sorti la chanson en 1983. Le meilleur de tous est d’écouter les guitares et le piano denses tandis que les voix d’Iggy et de David partagent les feux de la rampe, et se terminant par un grand solo. Un vrai bijou pour tous ceux qui aiment entendre ces plans alternatifs.

Mais il vaut mieux ne pas vous en dire plus, arrêtez ce que vous faites et Découvrez ci-dessous cette photo alternative de «China Girl», la forte collaboration d’Iggy Pop avec David Bowie: