Iggy Pop organise un événement exclusif d’écoute gratuite d’albums à New York

Iggy Pop organisera une exploration intime exclusive de son récent album Free demain, mardi 10 mars. L’événement sera filmé sur YouTube Space à New York et diffusé exclusivement sur Iggy Pop Chaîne Youtube à partir de 15 h HNE.

Vous pouvez rejoindre la star dans une conversation avec des fans assez chanceux pour avoir assisté et pris un voyage plus profond dans le dernier opus d’Iggy, salué comme «une partie de la classe de maître Iggy Pop en cours en faisant les choses à votre façon» par GQ.

Gratuit a été initialement publié le 13 septembre 2019 par Loma Vista Recordings. Mettant en vedette les collaborateurs Leron Thomas (trompette / touches / écriture de chansons / producteur) et Noveller (guitare / voix / producteur), l’album occupe une place singulière dans le canon d’Iggy – et a suscité des éloges tout à fait uniques: le New York Times a appelé la chanson titre ” atmosphérique et insaisissable »et a salué la chanson« Sonali »comme« une quasi-valse précipitée, flottante, qui se précipite vers une destination non divulguée, fantaisiste mais entraînée. »

Rolling Stone a régalé la performance du chanteur sur le nouvel album, “Pop fléchit son baryton, s’exprimant plus clairement que jamais.” Et le Washington Post a noté «Iggy hante ces nouvelles chansons comme un esprit digne – ce qui pourrait faire de Free une exposition sur la mort, la transcendance ou les deux.»

L’infatigable Iggy Pop se déroule sans arrêt depuis son atterrissage il y a deux semaines dans son terrain de jeu unique de New York. Il a joué «We Are The People» avec Laurie Anderson au Carnegie Hall et a débuté une nouvelle vidéo saisissante pour son interprétation en studio de ce même poème de Lou Reed de 1970. Il est revenu à The Tonight Show avec Jimmy Fallon en duo avec Jane Birkin sur “Elisa” de Serge Gainsbourg et a joué au Gainsbourg Tribute au Beacon Theatre.

Pendant ce temps, lors de la pop-up d’une journée au Perrotin de New York, samedi 7 mars, Pop et Maurizio Cattelan ont signé des exemplaires du vinyle spécial «test pressing» de Free, désormais disponible en 340 unités numérotées dans le monde, dont un bonus 7 »Mettant en vedette deux titres inédits exclusifs à cette collaboration artistique spéciale: la version a cappella d’Iggy de« Brahms Lullaby »et« Epistle to Tromba », une ode sincère à un ancien compagnon canin.

