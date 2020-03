Iggy Pop publie un clip pour “We Are The People”

Iggy Pop a dévoilé une nouvelle vidéo saisissante et de rechange pour “Nous sommes les gens” de son album salué par la critique “Gratuit” (Enregistrements de Loma Vista). Dans le sillage de la restitution en direct de la chanson la semaine dernière par Iggy accompagné par Laurie Anderson au Carnegie Hall, le “Nous sommes les gens” clip imprègne Iggy‘interprétation d’un poème écrit par Lou Reed en 1970 avec une nouvelle dimension visuelle captivante. Des premières lignes “Nous sommes le peuple sans terre. Nous sommes le peuple sans tradition. Nous sommes le peuple qui ne sait pas comment mourir paisiblement et à son aise” au lent fondu de la chanson, l’effet de IggyLa récitation rapprochée est en train de transpercer.

Le samedi 7 mars à Perrotin à New York, Iggy sortira une version limitée et numérotée de “test pressing” de “Gratuit”, mettant en vedette des couvertures et une collaboration créative avec Maurizio Cattelan. Iggy Pop et Maurizio Cattelan signera des exemplaires de ce vinyle spécial “test de pressage” qui a été mis à disposition dans 340 unités numérotées dans le monde entier, y compris un single bonus de sept pouces avec deux titres inédits exclusifs à cette collaboration artistique spéciale: Iggyest une interprétation a cappella de “Brahms Lullaby” et “Épître à Tromba”, une ode sincère à un compagnon canin tardif. Chaque exemplaire de cette édition numérotée de 340 sera enfermé dans un poly-sac japonais refermable. Parallèlement, Perrotin est ravi de présenter des livres et des marchandises couvrant Maurizio Cattelancarrière, ainsi qu’une série d’impressions artistiques Iggy Pop, gracieuseté de la Morrison Gallery.

La version en édition limitée de “Gratuit” est disponible à l’achat à partir de 10 h le samedi 7 mars, tandis que la signature débutera à 13 h. Perrotin est situé au 130 Orchard Street à New York.

“Gratuit” a été initialement publié le 13 septembre 2019 par Enregistrements de Loma Vista. Avec des collaborateurs Leron Thomas (trompette / touches / composition) et Noveller (guitare / chant), l’album tient une place singulière dans Iggycanon de – et a généré des éloges convenablement uniques: Le New York Times a appelé la chanson titre “atmosphérique et insaisissable” et a salué la chanson “Sonali” comme “une quasi-valse précipitée, flottante, qui se précipite vers une destination non divulguée, fantaisiste mais motivée”. Pierre roulante régalé Iggyperformances du nouveau record, “Pop fléchit son baryton, s’exprimant plus clairement que jamais. “Et The Washington Post c’est noté “Iggy hante ces nouvelles chansons comme un esprit digne – ce qui pourrait faire ‘Gratuit’ une exposition sur la mort, ou la transcendance, ou les deux. ”



