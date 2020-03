Iggy Pop rend hommage à Lou Reed avec la vidéo de “We Are The People”

Le 2 mars, le grand musicien et compositeur américain, Lou Reed aurait eu 78 ans. Son influence et ses contributions à l’histoire de la musique sont indéniables, car avec The Velvet Underground et l’énorme carrière solo qu’il entreprit plus tard, il nous a laissé un grand nombre de rolas classiques qui inspireront plus tard beaucoup d’artistes, même ceux de sa génération, comme c’est le cas avec Iggy Pop.

A peine L’année dernière, le leader des Stooges a sorti le 18e album de toute sa carrière, Free, nous montrant une facette que nous n’avions jamais vue, beaucoup plus expérimentale et avec beaucoup de sons qui provenaient du jazz et de la musique ambiante. De ce matériel record a déjà publié et publié des vidéos pour beaucoup de singles, Cependant, cette fois nous apporte le visuel de “We Are The People”, un clip très spécial qui rappelle la vie et le travail de l’une des personnes les plus importantes de sa carrière.

Les paroles de cette chanson ont une signification particulière, car elle est inspirée d’un poème que le chanteur et guitariste a écrit dans les années 70 appelé comme la chanson Pop. Dans le Reed fait référence au fait que malgré les différences de religion, de race, de sexe et d’idéologies, tous les habitants du monde sont les mêmes personnes, une ville qui a souffert et vécu dans une large mesure des choses similaires grâce aux gouvernements, mais ensemble, nous pouvons mettre fin à cette tyrannie.

Quelque chose de très ad hoc aux pensées qui ont eu lieu juste après l’été de l’amour et du mouvement hippie et pour les droits de l’homme. Maintenant Iggy Pop reprend cette grande idée que Lou Reed a laissée à l’humanité et l’emmène dans une chanson, où la légende du punk déclare ce poème de manière émotionnelle et nostalgique, accompagné d’un piano à la trompette ludique.

Pour le clip vidéo minimaliste filmé par Simon Taylor avec qui j’avais déjà travaillé les vidéos de “James Bond” et “Loves Missing”. Dans une prise simple et simple on voit Iggy réciter le message de son vieil ami, ça nous fait aussi voir que le passage des années n’a pas été en vain en él, malgré cela se révèle plein de sagesse et surtout beaucoup de vitalité pour continuer à composer de grandes chansons.

Sans plus en dire, Commencez la journée mélancolique et en écoutant l’hommage d’Iggy Pop fait Lou Reed avec le clip vidéo de “We Are The People”: