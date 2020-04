iHeartMedia a 647 millions de dollars à la Banque et prévoit de réduire ses coûts de 250 millions de dollars

Après avoir mis le personnel en congé et renoncé au salaire du PDG, iHeartMedia cherche à retirer 250 millions de dollars de son budget.

Le plus grand opérateur de stations de radio des États-Unis a récemment révélé qu’il avait 647 millions de dollars en espèces. Cela comprend un prélèvement de 350 millions de dollars sur sa facilité de crédit renouvelable de 450 millions de dollars.

Les revenus nationaux, locaux et de réseau d’iHeartMedia sont en baisse, mais les revenus de podcasting et numériques sont en hausse. L’écoute de podcasts est à un niveau record en mars pour iHeartMedia, mais les nombres de sponsors sont également beaucoup plus bas que d’habitude en raison d’annulations d’événements en direct. Pittman dit que la société espère compenser la baisse des revenus des stations de radio avec des revenus de podcasting et numériques.

Pas plus tard que la semaine dernière, iHeartMedia a réduit la rémunération des cadres supérieurs et a mis en disponibilité tout le personnel «non essentiel». Maintenant, nous savons que cela fait partie d’un objectif d’économies de 250 millions de dollars. Le PDG Bob Pittman renonce également à son salaire pour l’année 2020.

“Nous sommes intervenus rapidement pour répondre au ralentissement économique résultant de la pandémie de COVID-19 afin d’atténuer certains des impacts commerciaux et de mieux nous positionner pour profiter d’une éventuelle reprise lorsque la demande normalisée reviendra”, a déclaré Pittman dans un communiqué.

Les autres mesures de réduction des coûts prises par iHeartMedia comprennent la suspension de nouvelles embauches, la restriction des frais de voyage et de divertissement et la réduction des dépenses discrétionnaires. Le 26 mars, l’opérateur radio a révélé qu’il avait utilisé sa facilité de crédit renouvelable pour améliorer sa santé financière.

Le manque de parrainages publicitaires réduit les revenus d’iHeartMedia – mais les publicités politiques restent cohérentes. Selon Pittman, les recettes publicitaires politiques pour 2020 devraient «rester cohérentes» avec les années électorales précédentes.

Pittman dit que les économies totales sont d’environ 200 millions de dollars pour les congés et 50 millions de dollars pour les efforts de modernisation. 90% de la dette iHeartMedia arrive à échéance en 2026 ou plus tard, mais cela n’a pas empêché le stock de chuter. Il est en baisse de plus de 57,3% sur l’année, affichant une bien pire performance que l’indice S&P 500 pour la même période.