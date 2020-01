iHeartMedia promeut trois programmeurs à la suite de licenciements

Dans le sillage des licenciements et du remplacement des travailleurs par «la technologie et l’intelligence artificielle», iHeartMedia a annoncé qu’elle avait promu trois programmeurs seniors aux vice-présidents exécutifs de division de leur National Programming Group.

iHeartMedia dit que les trois «travailleront en étroite collaboration» avec les présidents de division récemment nommés alors qu’ils mettent en œuvre la nouvelle structure opérationnelle de l’entreprise sur ses marchés.

Les trois dirigeants sont Jeff Hurley, Tony Travatto et Angela Watson Charles. Ils rejoindront les autres vice-présidents de division: Andrew Jeffries, Thea Mitchem, Maynard et Gene Romano, et relèveront de Brad Hardin, qui est le chef de l’exploitation du groupe de programmation nationale iHeartMedia.

Les trois nouveaux cadres travailleront avec les présidents de division Shosh Abromovich, Nick Gnau et Dan Lankford, et ils seront également impliqués avec la division communautaire de l’entreprise, qui se concentre sur les besoins partagés d’une communauté et d’une zone commerciale.

Depuis 2013, Hurley est vice-président principal régional de la programmation de l’entreprise pour la région d’Allentown / Harrisburg d’iHeartMedia. Il a rejoint l’entreprise en 2004 en tant que directeur de programme.

Travatto a également rejoint l’entreprise en 2005 en tant que directeur de programme. Son rôle le plus récent a été celui de vice-président principal de la programmation pour iHeartMedia Detroit, et il a également été directeur de programme pour deux stations de radio de Detroit.

Watson Charles travaille pour iHeartMedia depuis 1990, lorsqu’elle a rejoint l’entreprise en tant que stagiaire en promotion. En 2015, elle est devenue vice-présidente principale de la programmation de l’entreprise pour ses huit stations de radio à la Nouvelle-Orléans.

Tom Poleman, qui est le directeur de la programmation d’iHeartMedia, a publié une déclaration conjointement avec l’annonce.

«Nous sommes ravis d’ajouter Angela, Jeff et Tony à notre équipe déjà extrêmement talentueuse de vice-présidente exécutive de la programmation. Ils ont chacun une expérience approfondie de la création de grandes marques locales avec un mélange de mathématiques et de magie, et ils fourniront un excellent leadership à nos programmeurs sur nos marchés de la division communautaire. “