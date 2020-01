iHeartRadio remplace des centaines de travailleurs par la «technologie et l’IA»

Hier, nous avons signalé pour la première fois la mise à pied massive d’employés par iHeartMedia à l’échelle nationale. Maintenant, l’entreprise a expliqué pourquoi ces personnes ont été libérées.

Nous entendons certainement beaucoup parler de machines remplaçant les humains sur le marché du travail. Et il y a certainement des exemples directs, comme les allées de libre-service dans les supermarchés. Mais la plupart des menaces ont l’impression d’être dans un avenir lointain.

Sauf si vous êtes un employé iHeartMedia ou iHeartRadio mis à pied.

Hier, nous avons signalé pour la première fois qu’iHeartMedia et son unité iHeartRadio mettaient à pied un nombre considérable d’employés dans toute son organisation, avec des centaines de personnes potentiellement touchées. Initialement, nous avons signalé que des dizaines de personnes perdaient leur emploi, mais ce nombre a rapidement augmenté. Une source de Rolling Stone a depuis rapproché le nombre d’employés licenciés de près de 850, tandis qu’une source de Billboard a simplement qualifié le licenciement collectif de «bain de sang».

La publication radio All Access a nommé près de 60 DJ sans emploi.

Maintenant, iHeartMedia a publié un communiqué de presse annonçant cette décision, tout en attribuant ses «investissements importants dans la technologie et l’intelligence artificielle (IA)».

La déclaration a été envoyée quelques heures seulement après l’envoi des emballages aux employés. «Alors qu’elle entre dans la nouvelle décennie, iHeartMedia a annoncé aujourd’hui une nouvelle structure organisationnelle pour son groupe des marchés alors qu’elle modernise la société afin de tirer parti des investissements importants qu’elle a réalisés dans la technologie et l’intelligence artificielle (IA) ainsi que son échelle unique et sa position de leader dans le marché audio », a déclaré la société.

Dans une note interne envoyée aux employés d’iHeartMedia et d’iHeartRadio, l’entreprise a souligné le «prix malheureux que nous payons pour moderniser l’entreprise».

La note de service adressée aux membres du personnel, envoyée par les cadres supérieurs d’iHeart, a qualifié les «bouleversements» de nécessaires à la croissance. “Il y aura une certaine dislocation des employés – certains par géographie et d’autres par fonction – qui est le prix malheureux que nous payons pour moderniser l’entreprise”, a déclaré le mémo, tout en pointant le “prix malheureux que nous payons pour moderniser l’entreprise”. a été signé par Bob Pittman, PDG et président d’iHeartMedia et président, chef de l’exploitation et directeur financier Rich Bressler.

De façon vraiment dystopique, le communiqué a également souligné la capacité de ses améliorations technologiques à aider ses employés.

Mais bien sûr, cela n’a d’importance que si vous n’êtes pas simplement mis à pied.

«La société a fait d’importants investissements technologiques pour tout changer, de la façon dont elle vend de la publicité à la façon dont elle utilise les données et crée de nouvelles entreprises comme sa plate-forme numérique, sa plate-forme de podcast et sa plate-forme de données robuste – qui lui ont toutes conféré une position de leader incontestée dans l’audio. monde », poursuit le communiqué. “De plus, les progrès technologiques de l’entreprise augmentent sa capacité à soutenir ses employés et ses clients grâce à des systèmes et à des innovations de classe mondiale.”

Dans la déclaration de la société, Pittman a réitéré l’adhésion de l’entreprise à la technologie, ainsi que les avantages pour les employés: «Nous utilisons maintenant nos investissements considérables dans la technologie pour moderniser nos opérations et notre infrastructure, ce qui nous distingue davantage des sociétés de médias traditionnelles; améliorer nos services à nos consommateurs et partenaires publicitaires; et l’amélioration de l’environnement de travail pour nos employés. “