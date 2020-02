Il coulait des n ° 1 pour les tentations

La course des hauts de gamme R&B amassée par le tentant ‘ Tentations dans la décennie environ depuis 1964 a peu d’égaux dans la musique soul. Il y en avait 15 en tout, jusqu’en 1975, et le 17 février 1968, ils ont débarqué le septième.

“Je souhaite qu’il pleuve”, écrit par le producteur Norman Whitfield avec le collaborateur régulier Barrett Strong et l’écrivain Motger Rodger Penzabene, en tête de liste du Billboard soul pour la semaine du 17 février 1968. Il était en compagnie d’élite, prenant le relais de la “Chain Of Fools” d’Aretha Franklin en trois semaines course qui a duré jusqu’à ce que les Impressions ” Nous sommes un gagnant ” devancent.

Chanson déchirante avec une voix principale typiquement passionnée par l’incomparable David Ruffin, ‘Rain’ était essentiellement l’histoire vraie d’une rupture dans la vie personnelle de Penzabene. Il était l’homme qui a également écrit les paroles de Gladys Knight et des Pips “ Take Me In Your Arms ”, ainsi que deux autres tubes de Temptations, ‘You’re My Everything’ et la suite de ‘Rain’ qui a réussi comme leur huitième best-seller de l’âme, «Je ne pourrais jamais en aimer un autre (après t’aimer)».

Gladys et les Pips, en fait, visiteraient eux-mêmes «Je souhaite qu’il pleuve». Dans la tradition Motown des chansons qui circulent dans la compagnie entre de nombreux actes sur la liste, leur version n’est sortie que quelques mois après l’original de Temptations et a atteint le n ° 15 du R&B. alors Marvin Gaye a tourné la page en couvrant ‘Rain’ sur son album de 1970, That’s The Way Love Is.

Fin 1973, les Faces, avec Rod Stewart sur le chant principal, a mis leur interprétation du numéro de Motown sur un simple double face avec «Pool Hall Richard», et il a atteint le top dix britannique. Ironiquement, Aretha Franklin, qui avait été retirée du sommet de l’âme par l’original, a également repris la chanson, sur son album de 1983, Get It Right.

