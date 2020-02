Il est confirmé que les enregistrements de Nirvana et Elton John ont été touchés par un incendie

2008 a été une triste année pour la musique, et en particulier pour la musique appartenant au répertoire Universal Music Group (UMG). Pour ceux qui ne savent pas ou ne se souviennent pas, cette année-là, un incendie s’est déclaré dans le lot arrière d’Universal Studios Hollywood glisser avec 50 000 copies archivées de vidéos et films numériques et de 118 000 à 175 000 bandes maîtres audio. Les dommages ont été si importants que 12 ans plus tard, ils confirment que certains des fichiers concernés appartiennent à Nirvana et Elton John.

L’incendie a détruit trois acres de terrain, dont une voûte appartenant à UMG. Quelques rapports du New York Times en juin 2019 ont allégué que les enregistrements originaux ou les bandes originales de plus de 800 artistes avaient été touchés par l’incendie. Des cassettes que nous n’entendrons plus ou que nous n’écouterons jamais.

Dans les nouveaux documents juridiques obtenus par Rolling Stone du recours collectif en cours contre UMG déposé par certains des artistes touchés par l’incendie, Ils ont reconnu que les “enregistrements originaux” de personnes comme Elton John et Nirvana “avaient été affectés” par l’incendie. Ce fichier de demande mentionne également d’autres noms qui font beaucoup de mal à voir autour: Sheryl Crow, Soundgarden, R.E.M., Peter Frampton, Sonic Youth et Beck.

Dans une nouvelle meilleure mais déroutante par l’accumulation de déclarations faites par UMG depuis l’année de l’incendie, Ils ont dit qu’il y avait des “clones numériques” ou “remplacements” pour le matériel endommagé, y compris des enregistrements de Beck, Nirvana, R.E.M., Soundgarden et Jimmy Eat World. Mais les avocats des artistes impliqués dans le recours collectif cherchent à établir une liste complète des enregistrements perdus ou détruits dans l’incendie.

Howard King, l’un des avocats des artistes derrière le recours collectif, a déclaré dans un communiqué: «Universal a déclaré que 17 000 artistes ont été touchés par l’incendie lorsqu’ils ont intenté une action en dommages-intérêts. Maintenant qu’ils font face à un procès de leurs artistes, ils affirment que seuls 19 artistes ont été touchés. Cet écart est inexplicable. » En fait, une différence de cette taille est trop grande pour ne pas être suspecte.