Il est temps de crier sur la collaboration Timbaland de Chris Cornell

Même dans le contexte plus large de Chris CornellL’œuvre très satisfaisante de son œuvre, son troisième album solo, Scream, se démarque. Créé en collaboration avec le producteur américain hotshot Timbaland, il a favorisé les paysages sonores de la pop électronique par rapport au rock’n’roll épique alimenté par l’angoisse qui avait depuis longtemps consacré la légende de Cornell. Les résultats ont été un départ stylistique radical qui a confondu les fans et les critiques.

Rétrospectivement, le fait que Scream apparaisse dans le sillage du set solo de Cornell 2007, Carry On, le met encore plus en relief. Produit par Steve Lillywhite, Carry On était une collection de rock grand public consommée dont le succès dans le Top 20 du Billboard suggérait que Cornell allait toujours de plus en plus malgré son départ surprise de Audioslave après trois albums largement acclamés.

Peu, cependant, auraient envisagé la direction que Cornell allait suivre ensuite. Mais l’idée de faire un album avec Timbaland n’était pas venue à l’esprit du Soundgarden légende non plus – du moins pas avant d’avoir approché le prodige de la production au sujet du remixage de certaines de ses chansons Carry On. À la stupéfaction de Cornell, Timbaland – dont le CV comprend le travail avec Madone, Rihanna, Une république et Missy Elliott – avaient un intérêt beaucoup plus grand pour l’enregistrement de la valeur d’un nouvel album complet de matériel.

“La musique ne s’arrête jamais”

“Il était super dedans … et nous sommes entrés dans le studio et avons fait un album entier”, a déclaré Cornell à MTV Gil Kaufman avant la sortie de Scream. “Mais ensuite nous sommes partis dans cette direction de musicalement, sorte de lier conceptuellement le tout ensemble, [so that] ça rappelle les albums que j’écoutais quand j’étais enfant, où la musique ne s’arrête jamais. C’est vraiment un album orienté album. “

Bien que superficiellement de la craie et du fromage en tant qu’artistes, grunge L’icône et le producteur de hip-hop superstar ont découvert qu’ils avaient une affinité pour créer constamment de nouveaux matériaux et ils ont cliqué dans le studio. Avec des rythmes, des vibrations et des idées qui coulaient librement, ils ont écrit et enregistré Scream en seulement six semaines. Cornell a dit avec enthousiasme que Timbaland «arrive avec de véritables idées musicales; c’est quelqu’un qui est aussi un génie musical et un auteur-compositeur et qui enregistre de manière très peu orthodoxe ».

Donnant le ton, les boîtes à rythmes et l’élégante musique électronique de la première chanson, «Part Of Me», ont révélé que Scream était un album de Chris Cornell d’une autre bande. Les rythmes et les décors atmosphériques de Timbaland ont offert à Cornell de nouveaux défis vocaux, mais il a su relever le défi avec style sur des pistes aussi exigeantes que le souple, Sly Stone-esque ‘Time’, la soul-teintée ‘Sweet Revenge’ et la ballade cinématographique ‘Never Far Une façon’.

Ailleurs, le producteur et le chanteur ont tous deux augmenté la mise sur le commentaire sincère post-9/11 «Ground Zero», avec le commentaire social passionné de Cornell («Quand tout tombe et que la loi ne compte pas / Ça ne semble pas juste et les gens s’en moquent ») renforcée par le piétinement des pieds, les applaudissements et le beatboxing de Timbaland.

“Je veux juste m’amuser avec la musique …”

Les deux pistes de guitare de l’album, l’urgente ‘Climbing Up The Walls’ et le cinglant et psychopathe ‘Take Me Alive’ ont prouvé que Cornell avait à peine abandonné le rock’n’roll, et pourtant, de grands critiques contemporains ont eu du mal avec le papier glacé de l’album. , une direction axée sur la pop et seulement quelques-unes des critiques les plus éclairées, comme Entertainment Weekly (“[Cornell] réussit sans ternir son «héritage de dur-rawkin»), étaient prêts à féliciter le chanteur caméléon pour avoir sorti son cou.

Commercialement, cependant, Scream a résonné avec le courant dominant. Il a enregistré un premier succès solo du Billboard Top 10 pour Cornell et, une décennie plus tard, il mérite des félicitations attendues. Avec du recul, nous devrions peut-être considérer Scream comme une diversion plutôt que comme un changement complet de cap, mais il a fait ressortir le meilleur de deux talents stellaires.

“Je veux juste m’amuser avec la musique … et si je m’en inspire, alors quelqu’un d’autre le sera”, a déclaré Cornell à propos de son expérience de travail avec Timbaland dans une interview à MTV en 2009. “Si vous entrez dans un coin confortable, où vous faites ce que vous faisiez auparavant, vous pouvez vous enfermer dans ce coin et y rester et vous avez terminé. Ça ne m’arrivera jamais. “

