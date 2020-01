“Il n’a pas pu jouer”

Il y a quelques jours, la nouvelle que le batteur d’Aerosmith (ou ancien batteur) Joey Kramer avait poursuivi ses camarades de groupe est apparue dans tous les titres du monde. Quelque chose qui a vraiment surpris tout le monde, car depuis les années 70, ils ont une excellente relation entre eux. Avec ce procès à la table, Steven Tyler et compagnie sont bientôt partis pour donner leur version des faits.

Vendredi 17 janvier, Kramer “a été contraint” de poursuivre Aerosmith après avoir refusé à plusieurs reprises de réintégrer le groupe. Selon Kramer, quelque chose que Aerosmith ne nie pas, on lui a demandé d’auditionner pour voir s’il était à un niveau adéquat, quelque chose qui ne semblait pas du tout. Plus tard, il a accepté, ils l’ont brossé pour «manque d’énergie» lorsqu’il a touché.

Pour toute cette détente, Aerosmith a répondu à la demande de son batteur Joey Kramer, disant que son coéquipier “Il n’a pas été capable émotionnellement et physiquement de jouer avec le groupe, de son propre aveu, au cours des 6 derniers mois”. Ci-dessous, nous laissons la déclaration complète:

«Joey Kramer est notre frère; Votre bien-être est de la plus haute importance pour nous. Cependant, il n’a pas été émotionnellement et physiquement capable d’agir avec le groupe, de son propre aveu, au cours des 6 derniers mois. Il nous a manqué et l’a encouragé à se joindre à nous plusieurs fois, mais apparemment, il ne s’est pas senti prêt à le faire. », Ont déclaré Steve Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton et Brad Whitford.

La déclaration se poursuit: «Joey a maintenant attendu le dernier moment pour accepter notre invitation, alors que malheureusement nous n’avons pas le temps pour les répétitions nécessaires pendant la semaine des Grammys. Nous lui rendrions de mauvais services, à nous-mêmes et à nos fans s’il joue sans avoir suffisamment de temps pour se préparer et répéter. ».

«Pour aggraver cela, il a décidé de porter plainte vendredi soir du week-end avant le Grammy, quelle que soit notre fenêtre limitée pour se préparer à ces événements importants. Compte tenu de ses décisions, malheureusement, il ne peut pas agir, mais, bien sûr, nous l’avons invité à être avec nous à la fois pour les Grammys et pour notre honneur MusiCares. Nous sommes unis pour bien plus que notre temps sur scène », ils ont terminé.

Le groupe rencontrera Run-DMC pour une performance live aux Grammys le dimanche 26 janvier prochain, tandis que d’autres concerts, dont Glastonbury Slot et une tournée au Royaume-Uni, sont également en ligne pour le reste de l’année.