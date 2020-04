Il y a 120 ans, les artistes ont représenté l’an 2000 avec une précision incroyable

Depuis le début de l’humanité, il y a eu une fixation pour découvrir les mystères que le temps cache. Que ce soit en regardant en arrière pour découvrir les origines de tout ce qui existe, ou en essayant de déchiffrer ce que l’avenir nous réserve. Dans un exercice assez intéressant, il y a plus de 120 ans, plusieurs artistes ont été invités à illustrer leur vision de ce à quoi ressemblerait l’année 2000. À la surprise générale, les résultats sont incroyablement proches de la réalité.

Ces images ont été créées par l’artiste français Jean-Marc Côté et quelques autres illustrateurs en 1899, 1900, 1901 et 1910. Dans certains, nous pouvons voir des images folles, y compris des machines agricoles, des équipements robotiques et des machines volantes. Et oui, peut-être que beaucoup penseront que 100 ans ne suffisent pas pour pouvoir faire une estimation précise, mais c’est précisément dans cette centaine que les avancées technologiques ont explosé créant un changement exponentiel dans le mode de vie humain.

Par exemple, de nombreuses images se concentrent sur l’aéronautique, dont le premier modèle habité a été fabriqué en 1903 par les frères Wright. Il y a aussi des images dans lesquelles on peut voir des hommes voler avec des jetpacks individuels qui sont maintenant une réalité. Nous voyons un monde contrôlé par des machines. Là, nous pouvons voir certains faits pour nettoyer la maison et que dire du robot aspirateur qui fait tout par lui-même. Là-bas, nous pouvons également voir une version précaire de ce qui est maintenant un livre audio académique et le célèbre WhatsApp avec appels vidéo.

Il y a aussi d’autres photos assez étranges comme faire des courses aquatiques avec des poissons géants qui ne se produiront probablement jamais (bien que ce serait génial), mais toujours très intéressantes. Ici, nous laissons ces œuvres d’art pour donner de la couleur à ce nouveau jour: